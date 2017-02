Biographie Arnaud Kermarrec-Tortorici (chant, guitare)

Anthony Marzin (guitare)

Xavier Guillaumin (basse)

Anthony-Mehdi Affari (batterie)





Originaire de Brest, Mnemotechnic se forme en 2009 en mettant alors l'accent sur le live. La formation finistérienne distille un rock pêchu, fort de l'influence des remuants At The Drive-In, Refused ou bien Sonic Youth.

A force de bourlinguer les finistériens ont vu leur répertoire s'étoffer suffisamment pour constituer un premier album : Awards. Chapeauté par Miguel Constantino (Marvin, Papier Tigre...), Stéphane Laporte (Domotic...) et Ivan Chiossone (Zëro), le disque trouve écho chez le label indépendant des anglais de Smalltown America et se voit publier en mars 2013. Chronique 14 / 20

Weapons ( 2017 ) Mnemotechnic n’en est pas à son coup d’essai, et à écouter Awards, on se rend compte que le fossé est grand entre Weapons et l’opus précédent. Alors que ce dernier était plus dansant, le nouvel album prend une tournure moins funky, transformant certaines rythmiques en sonorités abrasives. Reste à savoir si le changement sera aussi efficace que l’on peut l’espérer.



Ainsi, c’est dans la folie du Math-Rock que Weapons s’illustre. Prenant à contre-pied de l’attendu, le combo sature ses sons (« How To Leave ») pour créer un flou sonore dont le sens profond est difficile à capter. L’artwork ne saurait mieux résumer cet aspect artistique de l’oeuvre : on discerne les formes, mais plus on se rapproche pour discerner quelques détails, plus on se rend compte que tout perd son sens.

Sur une base en effet rapprochée de Battles (dans la composition des titres), Mnemotechnic y rajoute de la saturation, un voile spatial qui parfois prend des allures de Health (« Omens ») et de Deschamps. Ainsi donc, les Français font pleuvoir une suite de coups (« Thistles »), mais en utilisant toujours une justesse et retenue (« Weapons ») qui au final handicape les titres par une durée presque trop courte. Car les faiblesses de Mnemotechnic sont ici présentes : une sensation de ne pas pouvoir saisir le son et une durée presque trop courte, alors qu’on aurait pu souhaiter une suite de variations plus importantes pour amplifier la musique de Weapons.



Heureusement, on se retrouve parfois adepte de l’ensemble (« Breather », le sombre « Lost Créature » ou le violent « Taste The Plain »), pris dans les flammes de Weapons mais sans y finir brûlé. Les sons métalliques (« Omens ») acidifient l’effet final et en font presque une bande son d’un film spatial apocalyptique. C’est là le pendant positif de l’album : plus les écoutes se suivent, plus les contours s’affinent et happent l’attention, sans pour autant devenir clairement définis.



Même si le fil conducteurs de Weapons reste entouré d’un brouillard, à la fois sonore mais sensationnel, Mnemotechnic arrive à produire quelque chose de stable. La seule chose qui vous fera sans doute apprécier ce disque, c’est ce sentiment de perte de repères. A écouter : Taste The Plain - Omens Taste The Plain - Omens