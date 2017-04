Mastodon fait partie de ces rares groupes à se renouveler à chaque album en enrichissant toujours plus sa musique. En 2006, Blood Mountain avait dès lors exploré avec brio les sphères progressives en montrant une facette plus douce, voire même planante, du groupe. Trois ans plus tard Crack the Skye développe ces traits, et ce bien au delà de ce que l'on pouvait attendre. Les atlantiens sont effet devenus un monstre progressif complètement à part dans le Metal.

Le premier changement radical est le chant, ou plutôt les chants. L'agressivité de ces derniers qui s'était déjà estompée sur le précédent opus a maintenant complètement disparu en laissant la place à un chant clair aux mélodies envoûtantes, très mystiques. Troy Sanders s'efface encore un peu plus avec l'arrivée du batteur Brann Dailor dans ce registre. Celui-ci apporte une dimension incroyable sur Oblivion. Du coup il est beaucoup moins démonstratif avec son instrument, même s'il reste néanmoins épatant de par la richesse de son jeu couplée à une sacré vitesse d'exécution.

La superposition des chants des différents membres offre une palette on ne peut plus variée, contribuant grandement à l'ambiance déjantée et mystique qui se dégage du disque tant ceux-ci semblent parfois venir « d'ailleurs ». Entre complaintes et mélodies « pop » tout y passe, mais plus particulièrement l'ineffable. Cet aspect de la musique de Mastodon est en effet tellement riche qu'il est souvent dur de poser des mots dessus, et c'est mieux comme ça.

Le groupe a fait également énormément évoluer sa musique. Les passages Sludge très lourds de Remission sont beaucoup plus rares qu'auparavant, tout comme les riffs Stoner à tendance Psyché présents dans Blood Mountain, et si l'on retrouve quand bien même les arpèges tordus et infinis propres à Mastodon tout ceci a fait place à une musique extrêmement réfléchie aux structures longues et aux riffs bourrés d'inventivité. Les deux « titans » progressifs que sont The Czar (en cinq parties) et The Last Baron illustrent parfaitement le travail réalisé à ce niveau là.

Qui dit progressif dit parfois chiant, or Mastodon a su bien faire les choses à travers une multitudes de passages accrocheurs disséminés entre de lourdes et oppressantes ambiances. La seconde partie de The Czar (Escape) ou bien le passage dopé aux amphétamines par Dailor sur The Last Baron sont catchy à souhait tandis que leurs thèmes principaux sont tout simplement beaux.

Quelques mots de plus sur The Last Baron qui est d'une folie ahurissante et jouissive. Tout, mais alors vraiment tout, y passe dans cette chanson. Un véritable trip sous champi avec ses montées, descentes, moments tristes, de joie, ou tordus (ce passage mathy ou les voix psychés en stéréo, waouh). Tout bonnement épatant.

Crack the Skye n'est pas qu'un album d'une densité rare mais est aussi un concept pour le moins étrange qui raconte l'histoire d'un paraplégique qui ne voyage qu'au delà de son corps. Il atterrira trop près du soleil et finira ensuite dans le corps de Raspoutine, rien que ça. Très brièvement racontée ici, le récit complet vaut le coup d'œil et rarement un thème n'aura autant collé à l'esprit de sa musique. Bien sûr ce récit peu trivial ne fait renforcer le fait que Crack the Skye est un disque définitivement unique qui fera date dans l'histoire du Rock.

et surtout vivre