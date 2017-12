Groupe ou plutôt chanteur lancé par Trent Reznor (Nine Inch Nails), Marilyn Manson, de son vrai nom Brian Warner, est passé de petit groupe d'Indus de Floride à celui de bête noire de l'église et de la "bonne" sociéte américaine. Portrait Of An American Family en 1994 et Smells Like Children, EP allongé, en 1995 ne sont encore que les balbutiements, même si la reprise de Sweet Dreams de Eurythmics le fait connaître du plus grand nombre. Le groupe, encore appelé Marilyn Manson&The Spooky Kids, se cherche une identité, mais déjà les idées sont là et Manson emprunte son decorum à Roald Dahl notamment. C'est en 1996 que le groupe explose à la face du monde avec Antichrist Superstar, terrible album produit par Trent Reznor, sur lequel se croisent L'Antechrist de Nietzsche, des bribes du pessimisme de Schopenhauer, des éléments de la Kabbale et du satanisme philosophique en une sarabande de références infernales. Le chanteur y atteint son premier objectif, devenir une superstar du rock, porté notamment par le succès énorme du single The Beautiful People, avec son clip mémorable signé Floria Sigismondi. Il collabore aussi avec David Lynch qui lui offre une apparition dans son film Lost Highway. Deux de ses chansons sont utilisées pour la bande-son, dont l'inédite Apple Of Sodom, dédiée dira-t-il dans son "autobiographie" Mémoires de L'Enfer, à Fiona Apple.

Et c'est dans cet état d'esprit libéré, d'homme à qui tout réussit (il est alors avec la jeune actrice Rose McGowan, traîne avec Billy Corgan des Smashing Pumpkins ou Michael Stipes de REM) qu'il enregistre Mechanical Animals en 1998, album aussi bien influencé par David Bowie, Iggy Pop&The Stooges pour la musique, que par l'écrivain Aldous Huxley sur le fond. Il y explore son nouveau statut, en jouant d'une image androgyne, celle d'Omega, et des clichés du rock, entre putes à médias et usage de drogues diverses. Mais la réalité le rattrape, il se brouille avec Trent Reznor, dont le corrosif Starfuckers inc. lui est dédié, et la tuerie du lycée de Columbine lui est en grande partie imputée. Enfin, il se sépare de sa petite amie. Complètement dévasté, il se lance dans un album mégalomaniaque et intimiste à la fois, Holy Wood, sorti en 2000, où il repart en guerre, sous la nouvelle apparence de Mercure / Adam Jadman, armé de références disparates à JFK, Jesus Christ, à la religion fanatique, et à la violence de la société américaine. La tournée qui s'ensuit, Guns God and Government Tour, est monstrueuse, bien que l'album ait moyennement marché.

Après une période plus calme, avec le seul single Tainted Love pour faire patienter ses fans, le révérend revient sur le devant de la scène en 2003 avec The Golden Age Of Grotesque, cette fois influencé par le vieux continent et ses ambiances des années 30, entre cabaret et dandysme. Manson, toujours aussi influencé par les femmes qui partagent sa vie, s'embarque cette fois dans un univers proche de celui de sa compagne, le modèle Dita Von Teese. Cet album annonce un véritable changement dans la musique, sans aucun doute plus accessible. Twiggy Ramirez (redevenu Jordie White) parti pour d'autres horizons avec A Perfect Circle puis Nine Inch Nails (tiens, tiens...) le groupe se tourne un peu plus vers des sons électroniques, sous l'influence de Tim Skold (ex KMFDM), bassiste, mais aussi co-producteur. L'album remporte un joli succès, mais est régulièrement critiqué, même si on ne peut s'empêcher de penser que le ton du disque est des plus sarcastiques. Suite à une nouvelle reprise, cette fois du Personal Jesus de Depeche Mode, sort le best of Lest We Forget en 2004. Manson s'est entre-temps une fois de plus séparé de son guitariste, cette fois John 5 (comme la cinquième roue du carosse), qui a depuis sorti deux albums de guitar-hero, Vertigo et Songs For Sanity, qui méritent l'attention.

Le fond de commerce de Marilyn Manson demeure la provocation, qui lui assure une audience étendue, mais l'artiste sait aussi véhiculer des idées qui dérangent et changer constamment de forme aussi bien que de style musical, de l'indus à l'électro-métal en passant par le glam rock. Véritable showman, plus performer que chanteur, Marilyn Manson se pare dans sa musique, ses clips et ses concerts, d'une imagerie en général très sombre qui lui a valu régulièrement d'être qualifié de gothique, de façon erronée. En réalité, le talent de notre bonhomme est de savoir s'inspirer de multiples références, la plupart du temps hors de la musique, pour créer des albums toujours très ambiancés et bourrés de pistes de lecture. Pour résumer à grands traits, Marilyn Manson, c'est un peu le fils spirituel de David Bowie et le frère maudit de Trent Reznor.