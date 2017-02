Après un premier album plein de qualités, de défauts également, mais qui laissait entrevoir d'énormes possibilités sur le registre death / prog / atmosphérique, Mantra nous revient, quatre ans plus tard, avec le petit frère d''Into The Light. Si le premier opus ne lésinait pas sur l'alternance sonorités puissantes / lumineuses envolées, développant ainsi une palette d'émotions assez riche, Laniakea quant à lui, dévoile une nouvelle facette musicale qu'on pouvait deviner jusque là, mais qui a bénéficié ici d'un soin tout particulier : les ambiances. Un peu plus facile d'accès qu'Into The Light, car moins expérimental et un peu plus terre à terre, le combo semble avoir trouvé un équilibre dans les sonorités qu'il développe, on reste toujours aussi envouté par cette capacité à rebondir de purs moments metal à d'incroyables bouffées d'air pur, mais l'on y trouve également son compte de breaks et de riffs viscéraux. Sensations garanties.



Le travail de composition est remarquable à plus d'un titre, mais ce qui saute le plus aux yeux est clairement le soin apporté à la fois au chant, aux arrangements et à la production, les plus gros défauts d'Into The Light. Si côté chant la marge d'amélioration reste importante, surtout à cause du growl et compagnie, le chant clair quant à lui est désormais franchement très réussi, en témoignent Laniakea, Abred ou Inner Cycle, très bien maîtrisées.

La technique déployée est sans conteste l'un des atouts de la formation, tout y est : le groove, les guitares tantôt aériennes tantôt rugueuses, la section rythmique qui semble prendre un malin plaisir à nous bousculer au bon moment, et les lignes de chants qui, même si elles ne sont pas toujours réussies, sont très variées et ne manquent pas de punch. Inner Cycle (avec Bertrand Noel de Grorr), Dead Sun, Marcasite ou encore Visions in the Cave, très démonstratives, sont de bons émissaires de cette nouvelle mouture.



Coup de chapeau aux ambiances, c'est tout simplement somptueux. Méditation, onirisme et introspection se partagent l'éventail atmosphérique de l'album, sans jamais trop en faire, en restant invariablement percutant. Tout simplement.



Au final, un deuxième album très réussi, qui met en valeur les progrès du groupe, et qui définit de façon très convaincante son identité musicale. Le curseur penche très fortement du côté atmosphérique, mais ça n'est absolument pas une mauvaise idée, tant le pari est réussi. Et même si au final Mantra perd un peu en originalité, la maîtrise globale et la réalisation sont tellement poussés qu'on oublie facilement les quelques défauts du disque.

Inner Cycle, Marcasite, Visions in the Cave, Dead Sun