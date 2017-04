Planète Hardcore, an de grâce 1993. A l'époque, Refused, depuis devenu référence parmi les références, n'en est encore qu'à lancer les premières banderilles annonciatrices de son coup d'état à venir contre la branche dirigeante. De l'autre coté de l'Atlantique un groupe répondant au nom de Life Of Agony, du fond de son caniveau, joue à l'inverse la carte canal historique et la déformation de ses codes à l'extrême, jusqu'à l'étrange. En remet une couche pour enfanter ce qui sera au final être un premier disque bâtard, pas moins hors norme, magistral, incomparable et indispensable que les attentats à venir des suédois. Son nom: River Runs Red. Déjà cinglant.



Croisement inattendu entre Leeway et Type O Negative (flagrant sur "Respect") River Runs Red , propulsé par Roadrunner Records, se détache immédiatement du peloton. Il faut dire que Life Of Agony, en compagnie de l'autre formation du bientôt-déserteur Sal Bruscato (crédité pour la dernière fois aux cotés de Peter Steele sur Bloody Kisses), d'Acid Bath ou encore d'Alice in Chains, semble alors appartenir au même étrange groupuscule de formations atteintes d'élans morbides et autres déviances metalliques Goth prononcées. Et qu'en dépit du poids de l'histoire locale (New York) Life Of Agony ose tout, crânement, avec l'insolence et la réussite de ceux à qui rien ne fait peur. Plomber leur premier album par un tir de barrage Doom au bout de 25 secondes ne les dérange pas d'avantage que de laisser les commandes à Keith "Mina" Caputo qui, du haut de ses 20 ans, infiltre un espace sonore on ne peu plus viril de son chant clair ultra-maniéré pour y étaler sans retenue son mal-être. Bardé de riffs-burin déments et de rythmiques lourdes comme la fin du monde, prédisposé au cassage de reins et adorateur du Groove, le groupe de Brooklyn, sans sortir du moule dans lequel le style pratiqué a mariné des années durant, parle d'autre chose dans une langue comprise de tous. Trouve son créneau à quelques pattés de maison de la scène qui l'a vue naître, trop proche pour ne pas être remarqué et insuffisamment éloigné pour se perdre en route. Au delà du pavé qu'est déjà RRR sur le strict plan musical (urgence hardcore, écrasements Doom, riffing ciselé, fulgurances Punk, chœurs fédérateurs... tout y passe), là réside l'immense force de Life of Agony: pousser et maintenir tous les indicateurs dans le rouge jusqu'à faire basculer la scène qui l'a enfanté dans une autre dimension. La sienne. Le Hardcore ultra métallisé et virile de LOA se traîne comme un damné et sa première incarnation sur support physique pue le désespoir. Exit ici charges aveugles, "Us vs. Them" et blindage à coup d'attitudes nihilistes: River Runs Red attrape l'univers qui l'entoure par les excroissances qui dérangent, lui plonge le nez dans sa merde et maintient la pression de bout en bout.



Attention cependant à ne pas se tromper: Life of Agony n'est absolument pas le trip d'une bande de coreux désabusés partis s'oublier dans des ambiances Doom. River Runs Red est simplement le disque d'une formation qui aura fait le pari de de laisser s'exprimer le désespoir lorsque le trop plein se fait ressentir. De mettre des mots sur le malaise plutôt que l'extérioriser de façon primaire. River Runs Red était et reste un immense cri de révolte autant qu'un appel à l'aide. Celui d'un gamin peroxydé que rien ne semble pouvoir empêcher de déverser des textes tendus et sombres sur fond d'ambiances de mort servies par un groupe impeccable, au son punitif et intelligent ("Through and Through", "Underground", "Words and Music", "Bad seed"...)



[...] Well I need a place to run to

Yeah I need a place to hide

Yeah I need a place where I don't need a smile as my disguise



Am I to blame?

If I won't grace your grave

Am I to blame? Am I to blame?

If I cannot bear to face your grave

And mother please shine down on me

Show me that I'm not the bad seed [...]

sur "Bad Seed"



Car en dépit de ses thématiques et de sa densité musicale Life Of Agony refuse envers et contre tout de se départir de ce qui fait l'essence du Hardcore. L'urgence et de l'énergie comme une évidence, chaque titre mu par ce besoin de dire comme une nécessité absolue. Le génie de River Runs Red est là, dans le fait de ne rien inventer tout en parvenant à élargir à l'humilité et l'huile de coude l'horizon alors bien bouché du genre. L'alliance atypique entre la dureté d'un Hardcore maousse, d'une esthétique musicale infusée d'humanité, d'ambiances grisâtres et de sincérité exacerbée amène Life of Agony très exactement là où personne, adeptes comme détracteurs, ne pouvait les louper: sur la brèche, constamment à la limite de la rupture. Point d'ailleurs rapidement atteint, Keith Caputo, dépositaire d'une grosse partie de l’identité du groupe, suivant Sal Abrusco dans la fuite des cerveaux démarrée dès 1995 et finalement interrompue son split à l'aube des années 2000.



Life of Agony n'aura certes pas enfanté que River Runs Red mais c'est bien celui-ci qui revient invariablement dans les discussions, car, bien plus que ses petits frères, il marque un tournant qui dépassera de loin ses auteurs ou la seule sphère Hardcore. C'en est aujourd'hui à se demander si le groupe n'était pas voué à la sortie de route depuis ses origines tant ce disque écrase la discographie l'ayant suivi de tout son poids et aujourd'hui encore semble revenir d'entre les morts pour trimbaler sa carcasse singulière à la marge de la sphère Hardcore (qui a ditTwitching Tongues?). Bien qu'improbable, la musique des New Yorkais faisait pleinement sens au milieu des années 90 et, aujourd'hui encore, indépendamment du revivalisme ambient intrigue, interpelle, conquiert et frappe au cœur. Incontournable.

Reformé pour quelques concerts puis un nouvel album, Life of Agony n'est alors plus que l'ombre de lui même et se fera hara-kiri pour la seconde fois en 2012, bien aidé par l'officialisation du changement de sexe de son chanteur historique. Il y a fort à parier pour que l'on ne les y reprenne plus jamais.