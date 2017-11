Biographie Lessen est un groupe de Montpellier mêlant influences lourdes et sombres typiquement Metal avec une touche Ambiant/Progressif propre au post-hardcore. Le groupe accueille en son sein des membres issus de styles assez différents, du punk/alternatif au death/black. Leur goût commun pour le post-hardcore est à l'origine de la formation de Lessen.



Fin 2012, le line-up se stabilise, les logos et artworks sont prêts, ainsi qu'une demi-douzaine de compositions, dont 5 présentes dans un EP Demo auto-produit prévu pour Février 2013, et intitulé Dazzling Ashes. L'année suivante le groupe sort son premier album, A Redemptive Decay, via Send The Wood Music, commence alors à tourner un peu partout en France et quelques pays voisins, en compagnie de Dagoba, Hypno5e, Regarde Les Hommes Tomber, Klone ou encore Betraying The Martyrs. En 2016 débarque le deuxième album, A Nebulous Being, équipé d'un nouveau chanteur et distribué conjointement par Send The Wood et Season of Mist. Un nouveau frappeur sera intégré un an après.





Thomas - Basse

Cyril - Guitare

Lambert - Chant (2012-2016) / Arthur (2016-)

Audrey - Batterie (2012-2017) / Aloïs (2017-)

Fabrice - Guitare Chroniques A Nebulous Being Dazzling Ashes 15.5 / 20

1 commentaire ( 15.5 / 20 ).

). A Nebulous Being ( 2016 ) Nos régions ont du talent, c’est vrai. Malgré cela on avait négligemment occulté le pourtant très bon premier album des Montpelliérains, après les avoir découverts avec un prometteur EP. Il était donc plus que temps de prendre conscience de cette erreur inadmissible et de se pencher sur le deuxième LP, A Nebulous Being, pondu il y a un an tout de même. Pour A Redemptive Decay la question était de savoir si le quintet était en capacité de nous maintenir en joue sur un temps long. Le fait est que le Post-Metal/Hardcore de Lessen n’a pas de quoi être envieux de formations telles qu’AsideFromADay, pour rester dans l’hexagone.



La mélodie demeure centrale et participe au renforcement de l’aspect épique des compositions, la production est limpide et s’emploie à sublimer une section rythmique exponentiellement efficace. La frappe est aussi souple que chirurgicale, poussée au cul par une basse massue, entourée de guitares harmonisées lors d’instants de grâce particulièrement bien amenés, à commencer par le très dense Many Faced God, laissant poindre une voix claire, apportée par un nouveau chanteur qui prendra soin de ne pas s’étaler, lâchant au passage quelques lignes parlées, sachant également briller plus que de raison sur ce terrain de la clarté (Overcome).



La maîtrise est d’autant plus flagrante par des cassures plus nombreuses, débouchant sur le cosmos ou l’au-delà (Already Dead), malgré un chant parfois déroutant, caractérisé par un léger accent français, assez léger pour y trouver un certain charme après une seconde écoute. L’évidence de la justesse est de toute manière une constante sur A Nebulous Being. Les ambiances sont léchées, gorgées de mélancolie, évoquant quelques paysages dévastées dépeints par Envy, creusant suffisamment nos plaies pour en extraire une larme. La dernière et massive ligne droite terminera de veiller au grain de la sensibilité, s'acoquinant aux frontières du Black-Metal (A Piece of Heaven) après une transition en apesanteur. Un penchant atmosphérique développé sur le géant final Aleph, néanmoins brutalisé par une voix doublée, purgeant la crasse restante coincée au fond du sternum.



A Nebulous Being concrétise la vision originelle de Lessen, offrant un panel exhaustif de leurs intentions, assemblées avec précision au service d’un équilibre sûr entre harmonies, mélodies fines et destruction. Manque peut-être un petit grain de folie Hardcore qui permettrait au groupe de surnager. Quoi qu’il en soit nous suivrons définitivement les Montpelliérains avec beaucoup plus d’attention. A Nebulous Bandcamp. A écouter : Many Faced God, Overcome, A Piece of Heaven, Aleph. Many Faced God, Overcome, A Piece of Heaven, Aleph. 4 / 5

4 commentaires ( 14.88 / 20 ).

). Dazzling Ashes ( 2013 ) Encore un nouveau talent de la scène française qui vient renforcer un milieu musicalement énervé, en expansion perpétuelle dans notre beau pays. Lessen vient tout juste de naître et se permet de nous livrer un EP d’une étonnante maturité. Dazzling Ashes expose d’emblée ses certitudes, le quintet sait parfaitement quelle direction prendre pour exprimer au mieux son metal post-hardcorisé. Bien que les éternels Neur-Isis et Cult Of Pelican viennent automatiquement en tête lorsqu’on évoque le genre, les montpelliérains cherchent clairement à s’extirper de la masse des suiveurs. Preuve en est l’entame metalcore de Human&Weak qui mutera vers de plus aériennes ambiances, ou Last Prayer développant un groove nerveux typiquement hardcore, impulsé par une double pédale maîtrisée tout le long du disque. La batteuse-bûcheronne martèle d’ailleurs ses fûts avec une souplesse folle. La voix est écorchée comme il se doit, rappelant les regrettés Eden Maine lorsqu'elle est sur le point de rompre, c’est le cas notamment au sommet du EP, le terrible Cold Truth, suivi d’un ultime I’ll Be Found qui titillera volontiers du post-rock pour en dégager de profondes émotions. Les guitares incisives et parfois équilibristes soutiennent un propos sombre et violent à souhait, tandis que la basse affiche les mêmes velléités de lourdeur écrasante.



Les diverses origines musicales de chaque membre se ressentent et sont disséminées un peu partout, chaque titre est minutieusement construit et blindé de variations, qu’elles soient rythmiques ou mélodiques, Lessen a bien mémorisé son plan de route et ne s’éparpille pas. Dazzling Ashes est un premier jet travaillé, cohérent et gravement prometteur pour l’avenir. EP disponible gratuitement sur le bandcamp. A écouter : Les cinq. Les cinq.