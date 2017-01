Les Marquises sont de retour : Apres un Lost Lost Lost aussi déroutant que fascinant, Pensée Magique vient nous hanter. Via ce second album mené par Jean Sébastien Nouveau - créateur de sons et d’images - abordant, après l’art Brut et Henry Darger, le reflet d’une passion pour le septième art et certaines oeuvres en particulier (sont par exemple citées La Colère de Dieu d’Herzog ou Les Maitres Fous de Rouch).

Les Marquises s’accouple aux « Maitres Fous » et son chant ensorcelant (l’aspect sectaire des Hauka), se perd dans des compos ambiancées plus angoissantes qu’apaisantes (« In the Forest ») et rappelle l’Artrock d’Art Zoyd (« Chasing the Hunter »). Limiter Pensée Magique à un périmètre purement stylistique serait se méprendre : bien au-delà des genres Folk / Electro / Indie / Rock, on retrouve certaines sensations expérimentales qui superposent les couches de notes (« Cassette (Hands of Fire) ») pour permettre plusieurs niveaux de lecture (« In the Forest », « The Visitor »). Ce sont d’ailleurs ces multiples sensations (la seconde moitié de « Cassette (Hands of Fire) » par exemple) qui happent définitivement le centre cognitif jusqu’à en perdre la notion de repères spatiaux : les ondes sonores sont palpables à défaut d’être visibles.



En dehors de l’aspect sonore, Pensée Magique est aussi visuel. En sont pour preuves les vidéos mises en ligne par le groupe et illustrant chaque titre (mention spéciale à « Chasing the Hunter », véritable angoisse artistique), renforçant le travail préparatoire entourant cet opus. Là ou Lost Lost Lost charmait, Pensée Magique séduit. Pourtant, la manière d’aborder les deux disques se fera de manière totalement différente : ici, il sera plus question de cinéma sonore que sur le précédent, comme le montre « Jennie’s Magic Cast-On » et ses quelques samples qui sonnent comme les vieux films en Super 8 et leurs souvenirs s’érodant petit à petit.

Le rapport avec Cocorosie était établit sur Lost Lost Lost et il est maintenu sur Pensée Magique par certains morceaux mêlant Folk, Indie ou Rock (« Nights Falls of the Dale »).

Pour autant, ce nouvel album est bien plus homogène sur ses ambiances que son prédécesseur alors que tous les deux possèdent un fil conducteur mêlant images et sons. On pourra ainsi rajouter à la liste des groupes proches, que ce soit sur la musique ou l’expérimentation des compos, des artistes comme Battles (quelques plans rythmiques), Art Zoyd ou encore [bleu].



Jean Sébastien Nouveau, au travers des Marquises, n’a de cesse de partager ses univers. Avec Pensée Magique, on retrouve une succession de titres envoutants oscillant entre une foule de genres dont on se souciera peu au final, l’essentiel étant le résultat et le ressenti lorsque les dernières secondes résonnent. J’en ai encore des frissons.

Liste des intervenants : Etienne Jaumet (Married Monk, Headphone, Zombie Zombie) - Benoit Burello (Bed) - Jonathan Grandcollot (Plein Soleil, Maman Brigitte) - Nicolas Laureau (Don Nino, NLF3) - Johannes Buff (Dubaï) - Martin Duru (Immune, Colo Colo) - Julien Nouveau (Immune) - Souleymane Felicioli et Pierre-Alain Vernette

Les Maitres Fous - Jennie's Magic Cast On