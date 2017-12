Biographie Les Fantômes du Jour naissent à Nantes en 2017, emmenés par le guitariste de feu-Bruxisme. Le trio adopte une formule instrumentale articulée autour d'un Rock polymorphe, inspiré à la fois par le Post-Rock, le Post-Hardcore 90's, le Math-Rock et le Metal progressif. Une première démo auto-produite et enregistrée live au studio Brown Bear Recording fait son apparition en 2017. Chronique 4.5 / 5

0 commentaire

Démo ( 2017 ) Nouvelle entité instrumentale à trois têtes, Les Fantômes du Jour dissociés n’en sont pas à leurs balbutiements, loin de là. Ces membres agitent en effet leurs outils depuis deux bonnes décennies dans nos sous-sols, extirpés de Bruxisme notamment, et nous livrent ici une première démo fort aguicheuse, imprégnée d’un Rock vigoureux, au carrefour des années 90, du Hardcore sensible, du Hardcore d’après et du Metal qui progresse.



Un amalgame stylistique pouvant s’avérer casse-gueule, au mieux maladroit pour de jeunes pousses trop ambitieuses, mais qui prend ici toute la mesure d’une expérience qui n’est plus à démontrer. Pour leurs premiers pas dans la lumière crue d’un soleil illusoire, ces fantômes-là ont d’abord veillé à proposer trois morceaux habités, vivants, pas seulement administrés par l’éternelle triplette guitare/basse/batterie. Des complaintes électroniques maladives entament leur expression dès le captivant Situations aux frontières du Math-Rock, balisent un parcours semé d’embûches (de Noël), justifiées par une section rythmique pétrie de feeling, et une guitare mouvante, capable de fragiliser ou d’alourdir le propos à sa guise. Ces êtres éclairés se déplacent ainsi, font bouger les lignes, caressent le Noise-Rock, embrassent les atmosphères éthérées pour mieux se réceptionner dans les flaques de boue. Il devient alors ardu de noter les influences, tellement multiples en seulement trois titres. On pense éventuellement aux travaux de Slint ou Don Caballero pour l’aspect mélodique, à Goodbye Diana ou Mastodon pour le coté progressif, Envy, Fugazi ou Quicksand pour la sensibilité Hardcore, et pourquoi pas Russian Circles sur les parties plus épaisses, mais rien n’est gravé dans le marbre.



Les Fantômes du Jour s’exposent avec un caractère déjà suffisamment affirmé pour qu’on soit excessivement impatient d’en savourer davantage. Jusqu’à Preuve du Contraire, ils sont équipés des Arguments nécessaires.

Les Fantômes du Bandcamp. A écouter : en toute transparence. en toute transparence.