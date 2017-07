Left Lane Cruiser est de retour pour foutre le boxon avec son Blues de pilier de comptoir. Picoler des bières, péter des tables et se mettre sur la tronche, voici le programme que nous concocte le duo originaire de l'Indiana avec son deuxième disque, All You Can Eat!!.



Tout cela se fait sur fond de Blues imbibé au whisky, de Rock 'n roll à l'ancienne et d'une énergie Punk primitive et sauvage. Un panel musical large qui se décline sous plusieurs formes avec dix titres attrayants et variés qui comptent bien foutrent un bon coup de pied au cul de tous ces papy bluesman chiants et grabataires. Sur cette nouvelle galette on a toujours le droit à au jeu de guitare slide absolument génial de Freddy J IV ("Crackalacka"), mais le duo a poussé le propos parfois plus loin, là où on ne les attendait pas forcément. Pied au planché, fracassage de toms, saturation des amplis à bloc, les titres font références au Hard-Rock old school façon Led Zeppelin, de manière étonnante. Sur des lignes Bluesy persuasives, Left Lane Cruiser s'amuse aussi avec la Country (l'excellente cavalcade de "Ol' Fashioned"), deviens carrément Punk sur "Waynedale" ou fait plier les amplis d'une lourdeur Heavy ("Black Lung"), plus gras qu'une entrecôte texanne.



All You Can Eat!! est moins à l'arrache que Bring Yo' Ass To The Table (ça vient surement de la production signée Jim Diamond qui a notamment bossé avec The White Stripes), mais ça n'empêche pas le groupe de jouer toujours dans l'esprit garage et l'énergie est telle qu'on a du mal à se faire à l'idée que c'est un duo. Voix rocailleuse et coléreuse, guitares grasses et batterie énervée, presque instinctive, on pense à Jon Spencer Blues Explosion ou à Black Diamond Heavies pour livrer un Blues plus rythmé que la moyenne, mais l'important c'est qu'ils déploient leur propre recette. Le phrasé se fait de temps en temps saccadé ("Hard Luck") et les sonorités curieusement écrasantes sur le plombant "Poopdeflex". Certains titres, plus rares, sont posés et réduise la cadence ("Putain!") mais l'important c'est ce groove Rock n' Roll qui ne lâche jamais leurs chemises à carreau, aussi tenace qui forte odeur de tabac froid et qui donne envie de remuer les fesses au rythme des morceaux.



All You Can Eat!! est un excellent disque pour toutes les facettes du Blues qu'il aborde et surtout pour pour l'énergie qu'il dégage. Ressenti décuplé si l'on a déjà vu les deux bonhommes en live puisqu'on le répète, mais Left Lane Cruiser est avant tout un groupe de bar.

