« La musique donne une âme à nos coeurs et des ailes à la pensée ». Platon.



Lora n’est pas le nom de la dernière chanteuse à la mode, encore moins celui d’une star internationale. Lora, c’est un vent de folie moscovite, se lançant à corps perdu dans la foule, lâchant quatre pépites à la face du monde avant de se replier sur lui-même. En même pas six minutes, le combo renverse tout, part en toute folie à la manière d’un Danse Macabre, sans s’accorder un instant pour respirer. De poésie, il n’est plus question : on bascule dans l’Emoviolence, la fureur de vivre sans avoir la classe de James Dean via juste quelques mots crachés au public en guise de musique ; et puis une noirceur et une détresse dans les hurlements qui se lient aux cordes malmenées à toute vitesse. En un seul titre, « Порох », Lora résume toute une scène et signe sans doute LE morceau de 2015.



Pensez Tristan Tzara, Loma Prieta sur ses premiers efforts ou Beau Navire meets Hyacinth. Le groupe a toutes les armes entre ses mains et s’en sert : Lora, avec juste un simple EP et quelques minutes de son, balaie d’un revers de la main tout ce que l’on pouvait encore percevoir comme espoir.

Порох