Bercés au son de nombreux groupes majeurs des années 80 et 90 (de Fugazi à Dinosaur Jr en passant par Sonic Youth), les quatre de It It Anita auraient pu se contenter, comme d’autres, de livrer une vague relecture d’un âge d’or duquel il est assez facile de ne proposer qu’un pâle hommage sans grande inspiration. C’était sans compter sur le goût immodéré des Belges pour un certain surréalisme, déjà parfaitement illustré par leurs pochettes. Recorded by John Agnello aurait tout aussi bien pu s’appeler « ceci n’est pas un disque de rock », tant la musique qu’il nous offre se démarque en prenant sa source chez ses principales influences avant d’arpenter des terrains plus aventureux, bouleversant nos repères, se libérant des contraintes de durée et de structure et trouvant ainsi une liberté et une fraîcheur salutaires. Après un premier EP très convainquant en 2014, le groupe n’a pas traîné pour livrer une suite enregistrée à Liège, comme vous l’aurez certainement deviné, par John Agnello, connu pour son travail avec Sonic Youth, Kurt Vile, Dinosaur Jr…(et pour avoir enregistré Beyond, de la bande à J Mascis, il a ma gratitude éternelle).



Les guitares tranchantes et énergiques d’Imposter nous placent en terrain connu avant que quelques notes dissonantes ne viennent faire basculer le morceau dans une tension palpable, nourrie du martèlement d’accord répétitifs se noyant dans le bruit et l’électricité. Une tension maintenue lors des 13 minutes ambitieuses et captivantes de L’invention du chien, débutant dans une ambiance « dronesque » où les larsens occupent l’espace et le distordent sans relâche, comme pour essayer d’y trouver une échappatoire ou une porte vers une dimension parallèle (pensez aux interludes des derniers albums de Godspeed You! Black Emperor). Le groupe prend tout son temps pour faire émerger la mélodie et les premières paroles, qui ne font qu’exprimer ce que l’on ressentait au fond de nous depuis le début du morceau : « Even if my friends are here I feel anxiety ». La montée en puissance qui suit et la conclusion plus posée illustrent ainsi la lutte contre cette angoisse dont on finit par accepter qu’elle est non seulement utile, mais véritablement indispensable, à toute survie et création.

L’humeur se fait nettement plus légère sur un Templier estampillé Sonic Youth et se terminant comme si de rien n’était par un fade out de plus d’une minute, preuve supplémentaire qu’It It Anita ne fait décidément rien comme tout le monde et recherche constamment le petit truc en plus qui va permettre à ses morceaux de sortir du lot. Introspectif, voire méditatif, le piano utilisé sur Le grand tour fait de ce dernier titre la conclusion idéale et apaisée d’un disque inventif et qui déborde de sincérité, laissant présager d’un très bel avenir pour ce groupe dont on entendra encore parler très rapidement.