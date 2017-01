Biographie In Shadows and Dust est né des cendres de Pelvic Bone (1997) et The Evil One (1998). Après quelques années sans réelles activité, en Octobre 2014, Sangli, le batteur de Witches a refait surgir l’envie de créer de la musique à Stéphane, seul membre permanent de In Shadows And Dust. S’en est rapidement suivi, le 23 Mars 2015 un premier ep Fateless puis un album Soul Crusher le 21 décembre de la même année. Moins d’un an après, le second album est terminé et se nomme Messe Noire, constitué de onze titres oscillants en Death et Black Metal avec un son très marqué. Totalement autonome et hors des sentiers battus du business musical, In Shadows And Dust est et restera libre comme sa musique. Chronique 15 / 20

Messe Noire ( 2016 ) Il n'y a pas que sur les grands labels qu'il se passe des choses, dans notre cher bon vieux underground ça bouge pas mal également. Certains projets comme In Shadows and Dust animent de belle façon, ce qui avant l'avènement d'internet n'était connu que par les farfouilleurs avides de nouvelles sensations. Petite plongée dans un univers hostile.



Messe Noire est la troisième réalisation d'un groupe qui ne compte en ses rangs qu'un seul membre permanent, mais hautement actif puisque ce nouvel album parait un an après son prédécesseur, Soul Crusher. Messe Noire c'est du Black orienté Death aux racines très Old School. Il se dégage de la musique de In Shadows and Dust un doux parfum de travail à l'ancienne, autant dans le son que dans la structuration des titres. Ici, point de fioritures : des guitares puissantes, des rythmiques soutenues, des hurlements, quelques growls et surtout une ambiance froide. D'inspirations très scandinave, les missives délivrées par In Shadows and Dust sont très directes, on notera parmi les plus réussies, Hatred et son départ canon plein de lourdeur à la manière d'un vieil Entombed ou encore Target on Sight qui développe lui un côté nettement plus Black Metal, ainsi que le titre éponyme et son super solo. La force de Messe Noire réside également dans ce mélange subtile de Black et de Death qui brouille les pistes pour offrir à l'album une diversité qui n'a rien de déroutant. All is Lost est également à citer comme une des pistes incontournables, moins brutal et plus épic, quelques nappes de clavier font leur apparition et renforcent l'aspect malsain pour ce que l'on pourrait considérer comme le morceau le plus complet présent sur Messe Noire. S'il ne révolutionne à aucun moment les préceptes définis de l'Extreme, et que le style est perfectible, on peut tout même saluer une oeuvre à la fois riche et vraie qui ne transpire que la passion. Plus qu'un brûlot pour crier sa haine, on constate un travail bien fait où pas grand choses n'est laissés au hasard, de la structuration des titres à l'artwork, tout a été organisé de manière propre, presque professionnelle pour offrir un objet qui a de la gueule et dont le contenu ne laissera pas insensible les amateurs de nouvelles découvertes.



On fait encore de la bonne musique dans notre cher underground, ce n'est pas le Messe Noire de In Shadows and Dust qui prouvera l'inverse. Espérons que le gaillard garde l'envie et sa créativité, ce serait dommage de s'arrêter en si bon chemin.

Messe Noire est en écoute intégrale sur Bandcamp.