« Rise, from the quiet I will rise, I can't bare anymore of the silence, I feel sick at how jaded I've become, Can you feel the anger in my heart? » C'est sur ces mots douloureux que s'ouvrait Give Me Rest, fantastique et émouvant troisième album de Hands qui marquait non seulement son apogée artistique, mais aussi son inscription dans un patrimoine Post-Hardcore aussi référencé que de qualité. C'était en 2011.



Depuis, plus rien. Le groupe s'est fait plus que discret, s'est dissimulé à travers les ombres. Comme s'il ne pouvait finalement en être qu'autrement après s'être autant mis à nu sur Give Me Rest. Alors cette sentence vient à point nommé, six longues années plus tard, lorsque Hands refait surface avec un simple ep deux titres. Telle une renaissance. Avec New Heaven, les premiers cris le confirme : « Breathe new life, Kill the line, Exist in the moment, Rebuild, rejoice. ». Musicalement on est sur une approche quasi Deftonienne sur son riff central massif et terriblement efficace. La rythmique est grave, la basse tassée. On a connu Hands plus nuancé, mais le pont en milieu de titre emmène d'avantage vers des sphères Post-Rock. New Earth est quant à lui nettement plus porté sur le côté atmosphérique, construit comme une délicate ascension vers des cieux apaisés à la manière d'un Immanu El « But there’s peace in this place, I feel the weight of my sorrows, I feel it lifted away ».



New Heaven / New Earth c'est deux bons titres, comme deux facettes de cette feuille présente sur la pochette, entre ombres et lumières. Le plaisir de revoir Hands est intact, malheureusement traversée de cette sensation de trop peu. Qu'ils n'attendent pas autant d'années pour revenir avec de nouveaux titres !