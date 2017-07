Biographie Issus respectivement d'Ez3kiel, Ultra Panda et Quatuor Oban, Stéphane (batterie), Régis (guitare) et JB (basse), composent Grauss Boutique et proposent un Math-Rock / Noise lourd mais enthousiaste depuis 2014. Après avoir commencé à tourner, notamment avec Jack And The Bearded Fishermen, le trio sort un discret 1er EP courant 2015, qui se transformera en premier véritable album sans titre, enregistré au Studio G de Brooklyn et sorti début juin 2017 via trois labels, que sont A Tant Rêver Du Roi, Chanmax Records et Dirty8. Objet qui leur permettra notamment de jouer en première partie de Dub Trio. Chronique 16 / 20

1 commentaire ( 15 / 20 ).

). Grauss Boutique ( 2017 ) On remarquera que les trois tenanciers de la Grauss Boutique ne sont pas méconnus de nos milieux plus ou moins urbains : le batteur d'Ez3kiel, le guitariste d'Ultra Panda et le bassiste du Quatuor Oban. Des gars qui en ont sous la semelle et qui vont même jusqu'au Studio G de Brooklyn, New-York, pour enregistrer leur tout premier disque. Un lieu de choix fréquenté notamment par Dub Trio, avec qui ils ont sali les planches à l'occasion d'un concert à Nantes, pour fêter la sortie de l'objet présenté ci-contre.



Nous avons donc ici des personnalités d'expérience qui ont décidé de se donner du bon temps, en exécutant les notes qu'ils souhaitaient spontanément exécuter, d'une manière relativement alambiquée, résolument instrumentale, lourde et poussant à la guinche outrancière. Car avant de pondre un album complet et foutrement bien achalandé, les salauds ont tout de même eu le plaisir d'expulser leurs vibrations positives lors de prestations percutantes au milieu d'auditoires suintants et souriants. Des amuses-bouche en direct prédisant un long format qui pouvait aisément nous coller le même sourire niais que lors des concerts. Et ô surprise, c'est le cas.



Un tunnel de Math-Rock bruiteux entamé avec force et vigueur par Safari Tanzanie, évoquant pourquoi pas la collision tout à fait prompte entre un Papaye (pour la chaleur), un Marvin (pour le bruit) et un Don Caballero (pour le groove), sans omettre l'ombre naturelle des formations respectives des musiciens, le tout dans un enrobage Heavy du plus classe et gras effet. Des touches Metal, voire Punk, mises en exergue par des morceaux de bravoure poilus tels que Déchire Ton Ciel ou Humeur Toute Folle, incluant un solo dément et parfaitement bien intégré. Les surprises deviennent alors légion, par des incursions funky (le bonbon Echine of Doom), des épisodes Hard-Rock sautillants, bien qu'un peu moins marquants (Anthem), des atmosphères langoureuses mais toujours carnassières (Sounds Of Fathoms), retombant néanmoins constamment sur un sol mouvant, à la saveur aussi tropicale que dangereuse (Malbelaga Boutiko).



Ce premier album émerveille par la souplesse technique exposée à tous les niveaux, subjugue par un rendu tout à fait délicieux, et procure une excitation joyeuse, vivifiante, de 40 minutes par une justesse de propos saisissante malgré un agencement stylistique équilibriste. Rien de follement révolutionnaire dans le fond mais une opération menée de mains de maîtres, douces, chaudes et calleuses à la fois. Et on attend plus qu'une chose, d'autres concifs pour évacuer les toxines de la réalité. Pas cher sur Bandcamp. A écouter : frénétiquement. frénétiquement.