Godspeed You Black Emperor!, groupe culte s’il en est, accélère la cadence. S’il a fallu attendre dix ans pour avoir une suite à Yanqui U.X.O, « seulement » trois années séparent Allelujah! Don't Bend! Ascend! d’Asunder, Sweet and Other Distress, nouvel opus des Canadiens en ce début d’année 2015. Une nouvelle rythmique qui fait plaisir à voir pour les nombreux fans du groupe, mais la qualité suit-elle cette régularité retrouvée ?



Ce nouvel album de GY!BE n’est pas si nouveau que cela. En effet, voilà quelques années maintenant qu’il est joué en live, d’une seule traite et qu’il circule sur Youtube sous le nom de Behemoth. Les fans les plus fidèles du groupe ne seront donc pas étonnés de cette nouvelle sortie studio qui concrétise un projet déjà bien entamé. Pour autant, le commun des mortels découvre cet « album », qui n’en est pas vraiment un et qui dénote du reste de leur discographie. Si quarante minutes pour quatre titres est la normalité pour beaucoup, en ce qui concerne les Canadiens, il s’agit d’ordinaire de la longueur d’un E.P. Bref, assez parlé du contenant, parlons du contenu. Les quatre titres proposés se distinguent assez clairement les uns des autres de par les genres abordés. Les morceaux d’ouverture et de fermeture, plus longs, s’orientent assez clairement vers le Post-Rock, tandis que l’entre-deux plonge l’auditeur dans un Drone lancinant.



Asunder, Sweet and Other Distress se distingue par un son aspect frontal et direct. Il prend à partie dès les premières secondes de Peasantry or ‘Light! Inside of Light!’ et ces riffs d’ouverture grandiloquents et épiques. Aucun doute possible : il s’agit bien d’un album de Godspeed You Black Emperor!. Dans la droite lignée de leur retour discographique en 2012, ces nouvelles compositions s’inscrivent dans une agressivité certaine à grand renfort de guitares abrasives et de rythmiques calibrées. Trop calibrées ?

Dans l’ensemble, ce nouvel effort est bien maigre. Certes, les deux morceaux pré cités font l’étalage d’un talent indéniable et d’une justesse mélodique au dessus du lot. Malgré tout, et il s’agit bien là du défaut des qualités de ces groupes qui ont tant offert par le passé, Asunder, Sweet and Other Distress n’atteint pas la qualité des albums précédents. La partie axée sur le Drone via les morceaux Lambs’ Breath et Asunder, Sweet est d’une banalité certaine et arrivent tel un cheveu sur la soupe. Ce nouvel album tient son salut notamment grâce au dernier morceau, Piss Crowns Are Trebled, qui, même s’il est en deçà des attentes vis à vis d’un tel groupe, sait se montrer corrosif et intéressant, notamment grâce à un final tonitruant amené par une progression jouissive comme ils savent si bien le faire.



Ce nouvel album de Godspeed You Black Emperor! plaira à n’en pas douter à tout amateur de Post-Rock expérimental. Pour autant, après plus de vingt ans de carrière et la quantité de chefs-d‘œuvre accumulée par ce mastodonte de la musique alternative contemporaine, l’on est en droit d’attendre beaucoup plus que cet album, certes efficace et honnête, mais bien trop prévisible et inoffensif pour créer à nouveau la sensation.

Peasantry or ‘Light! Inside of Light!’, Piss Crowns Are Trebled