Justin K. Broadrick naît en 1969 à Birmingham. Gamin précoce, il enregistre son premier projet à l'âge de 12 ans sous le nom de Final mais c'est sa rencontre avec B.C. Green et Paul Neville en 1983 à Birmingham qui lui permet de rentrer de plein pied dans le monde de la musique. Dès lors tout s'enchaîne. Il intègre dans un premier temps Fall Of Because, signant avec eux la première démo Extirpate puis, deux années plus tard, on le retrouve également guitariste de Napalm Death pour lequel il enregistre la seconde session de l'album Scum.

C'est justement lors d'un concert de ses deux groupes que Justin fait la connaissance des membres de Head Of David. Il accepte de les rejoindre et enregistrera en leur compagnie l'unique album de la formation, Dustbowl.

Mais Justin a en tête de créer son propre projet. Grand amateur de Killing Joke, Suicide, Stranglers et surtout Throbbing Gristle, notre bonhomme cherche à élaborer un mix entre toutes ces formations, le tout devant sonner comme un 45 tours passé à la vitesse d'un 33. Pour ce faire, il reprend contact avec B.C. Green, et réactive Fall Of Because qui, très rapidement, se transforme en Godflesh. Ben et Justin investissent alors dans une beat box. Les premiers morceaux ne mettent pas longtemps à arriver. Le duo enregistre un six titres éponyme distribué par Swordfish. Entre temps, quatre autres titres sont enregistrés sous le nom de Tiny Tears mais, le petit disquaire ne pouvant se permettre le risque de les sortir, Dig Parson, boss du label Earache, impressionné par leur son, leur propose un deal.

Street Cleaner est enregistré un an plus tard avec l'aide de Paul Neville, ancien de Fall Of Because. Dans la foulée, Godflesh tourne en Europe en compagnie de Napalm Death puis s'embarque pour les States.

Même si aucun album ne voit le jour, 1991 est une année prolifique pour le duo de Birmingham. Après Slavestate et Slateman, pour beaucoup considéré comme un tournant dans la carrière de Godflesh, Broadrick, Green et Neville enregistrent un split avec Loop pressé à 1400 exemplaires. Une tournée s'ensuit à l'issue de laquelle Paul Neville décide d'arrêter pour se consacrer à son projet Cable Regime. Il est remplacé par Robert Hampson (Loop) qui participe à l'enregistrement de Cold World et de Pure avant de rejoindre son ancien acolyte de Loop, Scott Dawson, dans Main.

Godflesh ne recommence à travailler au successeur de Pure qu'en 1994. Malgré quelques problèmes contractuels, Broadrick et Green parviennent tout de même à sortir Selfless et s'embarquent pour une tournée en compagnie de Danzig et Type O Negative qui n'obtient pas le succès escompté. Après une tournée européenne, Godflesh entre en studio pour l'enregistrement de Song of Love And Hate délaissant exceptionnellement sa traditionnelle beat box pour Brian Mantia, un batteur en chair et en os qui participe également à la tournée US en compagnie de Vision Of Disorder. Toutefois, persuadé qu'il ne sera jamais qu'un membre occasionnel, il cède à l'offre de Primus et Broadrick le remplace par Ted Parsons (Swans, Prong).

Les années 1997 et 1998 constituent une période creuse pour Godflesh. Justin se disperse dans plusieurs projets parmi lesquels Final et Techno Animal, Ben se consacrant à Vitriol.

Godflesh revient plus que jamais fringant pour la sortie de Us And Them mais doit faire face quelques temps après à un changement de label. Le duo quitte Earache pour Music For Nations sur lequel est enregistré Hymns qui s’avérera être l'ultime album, Broadrick sabordant Godflesh en 2002. Justin Broadrick se refait une santé dans Jesu, au sein duquel on retrouve également Dermott Dalton, Ted Parsons et, occasionnellement, Paul Neville.

En 2009 Godflesh est annoncé à la surprise générale à l'affiche de l'édition 2010 du Hellfest.

En 2012, Justin Broadrick annonce travailler sur un nouvel album, qui deviendra A World Lit Only by Fire sorti en 2014, précédé de l'EP Decline and Fall, la machine est relancée.

En 2017, le groupe annonce la sortie de Post Self, nouvel album aux sonorités influencées par le Post Punk et la musique industrielle des années 70 et 80.