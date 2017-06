Biographie Formé à Helsinki en 2010, Foreseen est un quintet Crossover Thrash autant inspiré par Razor qu'Agnostic Front ou Whiplash. Quatre ans après sa formation, le groupe sort un premier album chez 20 Buck Spin nommé Helsinki Savagery. Les Finlandais jouent alors aux côtés de Power Trip ou encore Speedtrap. En 2017 sort Grave Danger, toujours sur le label américain. Chronique 14.5 / 20

Grave Danger ( 2017 ) "Au sommaire de notre journal du Hard ce soir, le mariage de James Hetfield et Dave Mustaine, le nouvel album de Black Metal de Bon Jovi et le split Peste Noire/Dragonforce..." *Zioum* « ...Pouah, quelle journée..m'enfin bref bonne nuit mon petit Stormtrooper De la Mort.

-Bonne nuit mon D.R.I. Chéri, à demain … -...Eh psst, tu dors ?

-Oui.

-Fais pas l'idiot...t'as bien vu les p'tit derniers non ? T'en penses quoi ?

-Hein ? Enfin de qui tu parles ? Tu sais bien qu'on a des gosses qui naissent d'un bout à l'autre de la planète alors qu'on n'a pas fait crac-crac depuis...au moins 20 ans. *soupir*

-Tu sais, Foreseen, sacrée boule de nerfs hein ?

-Oui avec une grande gueule qui aboie façon Hardcore, très balourd hein ? Et puis un Thrash assez méchant ? Je vois très bien oui.

-'Se débrouillent quand même pas mal ces p'tits gars. Ils sonnent plus balèzes qu'à leurs débuts, plus compact je dirais, le bon parpaing Crossover jeté en pleine tête.

-Mollo quand même, j'ai dû pas mal tendre l'oreille pour capter les riffs. Et non, c'est pas parce que je deviens à moitié sourd.

-Bon c'est vrai, ça sonne parfois un schouille brouillon sur certains morceaux mais y a quand même de belles perles, sur Violent Discipline par exemple.

-Mmh oui, m'enfin pas sûr qu'on tienne là les futurs Municipal Waste ou Toxic Holocaust.

-Je rêve ou tu es en train de comparer nos enfants ? T'es franchement dégueulasse, père indigne, espèce de Sale Pourri Abruti !

-Du calme mémère, je dis juste que la concurrence est rude en ce moment, entre les Iron Reagan qui se la jouent très fun avec leur musique pour sales gosses, et aussi ces mecs du Tegzas, Power Trip, qui ont sorti un Nightmare Logic qui ruine tout en live comme sur album.

-Ils ont pas pour vocation de réinventer la poudre de toute façon. Foreseen est plus gros bras que ces deux là, avec une identité peut-être moins forte, mais reconnais que ça doit aussi tabasser sec dans le pit. Ça me rappelle nos jeunes années fougueuses...

-Ouais allez stop la nostalgie, t'as vu l'heure ? Demain je me lève tôt, je pars vendre des ouiches lorraines à Rungis. Et pis à part Insanity Alert j'ai pas grand chose qui me branche chez tous ces jeunots.

-Ok, bon en réveil on va se mettre un petit Downward Spiral, intro parfaitement Thrash, rien de nouveau sous le soleil du Big Four mais ça fait toujours plaisir. T'en dis quoi ?...quoique un Hardcore plus mid-tempo un peu gogole c'est parfait pour nous tirer du lit, va pour Bloodline...oh non allez, Suicide Bomber tiens, 1min30 et c'est le morceau le plus énervé. Tu seras en pleine forme pour vendre tes quiches...

-Bon arrête de chipoter tu me fatigues, 'toute façon ils se ressemblent tous un peu. Et on dit ouiche pour ta gouverne.

-Pas faux, puis ça s'écoute d'un seul bloc de toute manière.-Allez à demain. ... -Et euh...

-Quoi encore ?

-Tu dis ouiche lorraine toi ? Ça c'est pas banal.

-Yep. » A écouter : Suicide Bomber, Violent Discipline Suicide Bomber, Violent Discipline