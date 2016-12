Le groupe de death metal italien Fleshgod Apocalypse revient avec un quatrième opus. Plus qu'un simple album, King compte deux CD, le premier, disons traditionnel, le second reprenant les morceaux de ce dernier en version orchestrale. N'est pas Mozart qui veut, les Maestros seront-ils à la hauteur de ce pari osé ?

Il serait dommage de voir King comme un album metal avec un CD bonus où les morceaux sont réarrangés version classique pour coller à l'image du groupe. Tout à été pensé et orienté de sorte à ce que les morceaux puissent coller aux deux styles. Si vous exécrez ce genre, premièrement Fleshgod Apocalypse n'est peut-être pas le groupe qui vous correspond le mieux, deuxièmement passez votre chemin sur celui-ci et intéressez vous plutôt à Agony de 2011, bien plus orienté death. A vrai dire, s'il n'existait que l'album metal, il serait passable mais sans plus. Quelques longueurs dans les structures et un peu de monotonie tout de même. Mais encore une fois, c'est parce que l'exercice imposé est différent de la recherche d'efficacité et de brutalité inhérente à notre musique de prédilection.

Parlons un peu musique classique, sans pour autant s'épancher sur le sujet. Autant pourrait-on croire à priori qu'avec la culture et l'œuvre classique italienne, l'inspiration serait venue de Vivaldi, Verdi ou Rossini mais les marches, boléros, hymnes et autres mouvements semblent plutôt évoquer une origine germanique, même si toutefois certains passages peuvent faire penser à Puccini (qui lui-même était plus proche des œuvres germaniques plus qu'italiennes), notamment la chanson Paramour (Die Leidenschaft Bringt Leiden). On va plutôt donc retrouver une inspiration XVIIIe siècle, pour les citer Haydn ou Beethoven. Surement d'ailleurs pour des raisons pratiques de compatibilité avec le metal.

Outre les morceaux en eux-mêmes, la complexité de composer une musique sur deux styles qui n'ont pas grand-chose à voir est aberrante, au pire ridicule. Apocalyptica par exemple se sert de violoncelles pour faire du metal et il existe tout un tas de groupes de metal symphonique mais là, c'est encore une autre chose. On peut très bien faire écouter le premier CD à quelqu'un qui n'écoute que du death, et le second à quelqu'un qui n'écoute que du classique, et les deux ne s'en sentiront pas dépaysés et c'est bien là le tour de force réalisé avec maestria par le combo italien. Faites l'expérience d'écouter Healing Through War dans ses deux versions l'une à la suite de l'autre et vous verrez. A Million Deaths a également un beau rendu dans ses deux versions même si en général, les morceaux sont globalement meilleurs dans leur version orchestrale.

Il y a donc deux façons de voir King, dans son œuvre complète et de manière indépendante. Dans la dernière version, nous avons un album metal moyen et un orchestral plutôt bien fait, et pour la version globale, une œuvre de qualité qui représente un énorme travail de composition et de virtuosité, aussi peut être verra t'on cette initiative chez d'autres groupes et dans d'autres styles à l'avenir.

Healing Through War