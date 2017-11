Nous n’aurons pas gardé un souvenir impérissable de Fear Before, et pourtant l’après Odd How People Shake aura eu son lot de surprises. Sur The Always Open Mouth, c’est un cocktail un peu bâtard qui est proposé, qui pourtant amorcera l’éponyme qui s’essaiera à encore plus de variantes.



Pour rappel, Fear Before s’était lancé dans un Post-Hardcore bien proche de The Chariot ou early-Converge, complètement barré mais aussi trop impersonnel. Avec The Always Open Mouth, l’écart se creuse, notamment en délaissant ce chant hurlé quasi-omniprésent auparavant et en évitant l’abus de larsens. Heureusement, le combo ne délaisse pas son énergie (« A Brief Tutorial In Bachanalia ») mais l’utilise pour quelques expérimentations qui s’insinuent comme induites dans l’esprit (« Absolute Past »). Si celles-ci sont familières à d’autres artistes, elles sont ici à retenir car amènent une vraie touche personnelle, surtout qu’elles sont tenues sur plus de 45 minutes (et ce, sans titre à rallonge). Des débuts clairement Metalcore (que le grand public associe parfois à la définition US du screamo), Fear Before confirme ici cette sensation Post-Hardcore qui leur sied bien mieux.



Si l’on retrouve certains passages très hurlés sur les premiers morceaux, d’autres prennent de la hauteur : « Taking Cassandra to the End of the World Party » amène ce qui sera l’une des facettes de Orbs, tandis que des claviers viennent parfois s’intégrer (« My (fucking) deer hunter » et ses quelques airs de Enter Shikari ou Thursday). Dur de ne pas penser à ces combos plus connus, de ne pas y rattacher un War All The Time sorti 3 ans avant, mais The Always Open Mouth sait catapulter quelques titres bien sentis (« Lycanthropy ») qui n’en font pas des copycat.

Même s’il n’a pas eu une portée sur le reste de la scène, il a sans doute marqué quelques auditeurs qui n’hésiteront pas à le réécouter de temps en temps, et ce avec une prod qui reste encore honorable après une décennie. C’est toujours agréable de se repasser « Mouth » ou « High As A Horse », et ce sans rougir. Ou alors c’est peut être moi qui refuse de vieillir, mais je n’ai pas cette sensation avec « Taking Cassandra to the End of the World Party ».



Quoi que l’on puisse reprocher à ce groupe (et à ce disque), il apporte pas mal de sensations : entre Post-Hardcore, Emocore, le combo avait beau surfer sur une certaine vague, il a su le faire avec intensité. Tout n’est peut être pas parfait, mais il y a une certaine volonté de se démarquer des opus précédents, notamment au travers de titres comme « Taking Cassandra to the End of the World Party » ou « Lycanthropy ». Moins accrocheur qu’un Underoath, moins barré que The Number Twelve Looks Like You, pensez parfois à Orbs, Poison the Well ou The Fall Of Troy.

Taking Cassandra to the End of the World Party