Biographie FOUDRE! est un supergroupe français qui regroupe Frédéric D. Oberland (Oiseaux-Tempête, Farewell Poetry, Le Réveil Des Tropiques), Romain Bardo (Saâad, I Pilot Daemon), Grégory Buffier (Saâad, Autrenoir), Paul Régimbeau (Mondkopf) et Christine Ott.



Particulièrement productif, le groupe est déjà à l’origine de trois sorties discographiques avec en 2015 Magnus Chaos, Amor Mundi en 2016 et en 2017 la bande originale du film Earth.



La musique de FOUDRE! vient se nicher au cœur des musiques expérimentales actuelles, quelque part entre Drone, Ambient et Electronique, reflétant avec force et subtilité les carrières solos de ses protagonistes tout en proposant une œuvre unique.

Chronique 16 / 20

0 commentaire

Earth (OST) ( 2017 ) Après Magnus Chaos (2015) et Amor Mundi (2016), deux albums particulièrement convaincants, le Drone psychédélique du « supergroupe » français FOUDRE! se laisse cette fois savourer dans l’exercice parfois périlleux de la bande originale avec l’album Earth. Plongée au cœur d’une épopée lyrique et gracieuse.



S’il vous fallait un début d’argument pour chatouiller votre curiosité, regardons de plus près le line up de FOUDRE!. Frédéric D. Oberland (entre autres Oiseaux-Tempête), Romain Bardo (Saâad, I Pilot Daemon), Grégory Buffier (Saâad, Autrenoir), Paul Régimbeau (Mondkopf) et Christine Ott. Comme promis, des C.V qui ne peuvent laisser indifférent puisqu’ils regroupent ce qui se fait de mieux dans la scène Expérimentale/Drone/Post-Rock/Ambient française actuelle. Pour mieux comprendre comment tout ce beau monde se retrouve à l’origine d’une bande originale, il faut revenir en juin 2015 et le festival « Singapour Mon Amour » à Paris. FOUDRE! se retrouve ainsi commissionné pour mettre en musique l’œuvre expérimentale du réalisateur Singapourien Ho Tzu Nyen. Pour ce faire, la joyeuse bande se réunit entre les murs sacrés de l’église Saint-Merry et enregistre en live quarante minutes d’un magma analogique constant réparti en six pistes aux patronymes intrigants.



L’influence de chacun des membres transparait sans pour autant corroder la pertinence globale, ce qui, au cœur d’un supergroupe, est d’ordinaire un écueil récurrent. Ainsi, Earth s’effeuille à tâton, laissant entrevoir la multiplicité de ses cœurs battants au gré des éléments qui le compose. Viennent s’entremêler sans relâche mellotron, buzuk, synthétiseurs analogiques, guitare électrique malmenée et les ondes martenot de Christine Ott pour un ensemble indissociable, un voyage onirique au cœur d’une vision du monde où chacun se fera une place. Des limbes au firmament, FOUDRE ! prend son auditeur par la main pour le guider tant qu’il garde les yeux fermés, dépoussiérant avec élégance et brio le Krautrock d’Harmonia, Manuel Göttsching ou Popol Vuh ; l’Electro/Ambient rétro futuriste de John Carpenter (notamment sur le génial Goliath) tout en s’accommodant des musiques expérimentales actuelles dont chacun des membres est un brillant acteur. Le tout créé un ensemble si cohérent qu’aucun synopsis n’est nécessaire. Cette « bande originale » est conçue pour être savourée par tous, chaque auditeur pouvant devenir acteur principal d’un périple méditatif dont ne se réveille que par les applaudissements finaux, venant nous rappeler que le temps passe décidément trop vite.



FOUDRE! nous offre avec Earth une invitation au voyage qui ne pourra que ravir les amateurs de rêves ensorcelés, où à travers les nappes embrumées s’opère un vagabondage de l’esprit. Il est parfois bon de prendre le temps d’avoir la tête dans les nuages.

A écouter : Goliath Goliath