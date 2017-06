S'il fallait n'en retenir qu'un Bonded by Blood serait certainement celui-là. Rien d'étonnant donc que plus de vingt ans après Gary Holt et Tom Hunting veuillent retrouver un peu de la magie qui hantait la Bay Area à cette époque en réenregistrant ce monument du thrash californien. Nostalgie ? Constat d'échec ? Besoin de thunes ? Assurément un peu des trois mais au final qu'importent les motivations il est rassurant d'y retrouver les mêmes sensations, de ressentir les mêmes frissons lorsque les sirènes du raid introductif se font plus pressantes.

Certes les puristes pourront trouver en premier lieu le geste ignoble, quasi blasphématoire le fait de poser ne fusse qu'un doigt sur les reliques de cet acte fondateur du thrash US. Mais la musique n'est pas faite pour être enfermée dans des musées, à prendre la poussière jusqu'à dissolution complète, mangée par des poissons d'argent vinylophages. D'un autre côté la comparaison avec l'oeuvre initiale est inévitable. Ne serait-ce que dans la production, beaucoup moins spontanée que l'originale. Mais bon au final on trouve toujours les riffs à l'incision chirurgicale de Gary Holt faisant hurler de douleur ainsi que les coups de matraque de Tom Hunting, soit le principal. Bien évidemment Rob Dukes n'est pas Paul Baloff mais il faut lui reconnaître tout de même la volonté de ne pas malmener l'héritage, de restituer au mieux toutes les intonations initiales par une précision d'orfèvre. Et puis reste la matière première, le minerai sans lequel Exodus ne serait pas, des titres transpirant une colère sans borne ("Bonded by Blood", "A Lesson in Violence"), des airs que l'on scande la bave aux lèvres ("Piranha", "Strike of the Beast"). Exodus va droit au but, sans perturber sa marche en avant par des fioritures, explosant tous les obstacles et démontrant encore sa verdeur malgré le poids des ans.

Même si le doute demeure lorsque résonnent les dernières notes de "Strike of the Beast", Let There Be Blood est pourtant loin de l'oeuvre inutile qu'elle pourrait représenter aux yeux de beaucoup. Ne serait-ce que parce qu'elle nous incite à rejeter une oreille sur Bonded by Blood...

Tracklist : 1. Bonded by Blood; 2. Exodus; 3. And They Were None; 4. A Lesson in Violence; 5. Metal Command; 6. Piranha; 7. Not Love; 8. Deliver us from Evil; 9. Strike of the Beast.



NDR : 15/20 pour Let There Be Blood mais 17/20 pour Bonded by Blood.

A Lesson in Violence, Piranha, Bonded by Blood etc.