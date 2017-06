Biographie Formé en 2001 à Starnberg (Allemagne), Equilibrium est un groupe de Metal épique s’inspirant à la fois de la scène Folk extrême et des BO de films fantastiques. Après une démo sortie en 2003, René Berthiaume, guitariste du groupe, assure la production du premier album, Turis Fratyr, qui verra le jour en février 2005 grâce au label Black Attak.

Le nom d'Equilibrium passe alors au delà des frontières et commence à faire parler de lui au point que Nuclear Blast Records propose à la formation de sortir le prochain album sous son étiquette. Après un petit changement de batteur et le remerciement du claviériste de l'époque (Armin Dörfler de Darkseed), Equilibrium signe un deal avec Nuclear Blast Records et sort Sagas en 2008, son second opus. L'album s'inscrira rapidement comme l'un des édifices les plus prestigieux en matière de Metal orchestral.

1 commentaire ( 15 / 20 ).

). Armageddon ( 2016 ) Écouter Equilibrium revient à recevoir un shoot d’adrénaline dans les veines. Avec un Power Metal teinté d’éléments Folk et Death, il y a de quoi réveiller le guerrier qui est en vous. Avec Armageddon, les allemands signent leur 7e oeuvre qui marque un tournant de leur discographie ...



A la première écoute, Armageddon déçoit. La surprise a été de taille lors qu’à la fin il ne restait en tête que de vagues refrains alors que la force du groupe est de savoir graver des mélodies au fer rouge dans la mémoire. Alors que s’est il passé ? La réponse n’est pas aussi simple qu’une simple baisse d’inspiration.



D’abord le rythme est clairement ralenti, on retrouve beaucoup moins cette cavalcade fougueuse de la double pédale ni l’écorchage de cordes en règles de la guitare. Place aux powers chords et aux refrains attendus, car oui en ralentissant le tempo, Equilibrium perd de sa hargne et de son énergie communicative pour rentrer dans une approche qui se veut plus grandiose mais qui se révèle très kitsch. Les enchaînements se font sans surprise et les pistes s'enchaînent sans avoir de souffle ni d'ambition. La faute en partie à la production qui met les claviers trop en avant, passant au premier plan, ils vampirisent les parties de guitares et de chant plutôt que de les soutenir. Même Born To Be Epic qui porte dans son nom l’idée d’aventure ne convainc pas avec son refrain au clavier qui pourrait être celui d’une ballade sautillante de fin de journée. On se retrouve finalement devant une construction très FM qui sied moins à l’univers qu'a construit Equilibrium depuis ses débuts.



Se concentrer sur l’aspect épique du groupe est un choix artistique tout à fait acceptable mais il se fait au détriment de l’aspect fun et déluré des précédents opus. L’ajout dans Helden d’un peu de 8 bits arrive comme un cheveu sur la soupe et n’apporte rien de constructif à l’ensemble. Sans être une mauvaise idée, ces sonorités sont un anachronisme qui aurait pu être intéressant si exploité plus en profondeur. Le trio Zum Horizont, Rise Again et Prey porte l’album à bout de bras et sauvent les meubles de ce qui aurait pu être un naufrage complet. On y retrouve les éléments Folk emplis de bonne humeur et d’énergie qui manquent tant au reste de l’album. Equilibrium perd de son charme à vouloir se prendre trop au sérieux. Savoir trouver un point d’équilibre entre une nouveauté pas toujours assumée et un savoir faire précis est complexe, il est clair que le groupe a encore du chemin à faire pour trouver la formule qui lui correspond le mieux.



Tout n’est pas à jeter dans Armageddon : les intentions sont louables et quelques bons morceaux sont à noter. En revanche la direction artistique que recherche Equilibrium est encore floue et pousse l’oeuvre à avoir le cul entre deux chaises, bloquée entre un passé glorieux mais révolu et des nouveautés qu’il faut encore développer. A écouter : Horizont, Rise Again et Prey Horizont, Rise Again et Prey 17 / 20

2 commentaires ( 18.75 / 20 ).

). Sagas ( 2008 ) Il aura fallu plus de trois ans à Equilibrium pour donner naissance à « Sagas », trois années où le groupe aura pas mal exporté son patronyme, cause d’un premier effort de qualité qui se sera rapidement classé en tête des références pour les accros de musique de hobbit metalisée. Une étoile scintillante qui, lors de l’explosion du fantasy metal en Europe, n’échappera pas à l’œil de Nuclear Blast...

La musique d’Equilibrium se base sur l’association simpliste d’un black metal hyperactif à des éléments pagan/folk synthétiques ultras épiques. Le genre de formation à qui on pourrait reprocher une utilisation parfois kitchouille des claviers, sauf qu’Equilibrium, et ce dès son premier jet, a su se démarquer en les exploitant de façon plus ambitieuse, plus grandiloquentes, offrant au tout une teinte symphonique et des allures de BO d’héroïque/fantaisie. Une facette too much difficile à ingérer pour certains et qui sera d'autant plus accrue ici avec le surmixage de véritable flûte de pan et violon, en guest, ici et là.

Toujours épique, parfois rageur, souvent festif voir carrément fun (hommage à ZZ Top avec un break reprenant le riff de « La Grange » sur « Snüffel »…), c’est une palette d’émotions pures et sauvages qui s’excite en vous tout au long des quatre-vingt minutes du voyage. Effectivement, c’est la même recette qui nous était servi sur « Turys Fratyr », mais hors de question de cracher sur cette salve de nouvelles mélodies hyper accrocheuses. Couronnée par des transitions de plans relevant du génie, la moindre note parasitera votre cerveau au point de vous rendre addicte.

Peut-être moins speedée qu’auparavant, la batterie maintient tout de même le galop, talonnée par un chant en allemand, excellant dans un registre black metal vif et hargneux, condimenté de quelques égarements gutturaux. Petit regret, tout de même, de ne pas retrouver au moins une ligne de chant féminin, comme sur l’album précédent, ainsi que d’autres variétés de voix qui rajouteraient, à coup sûr, quelques couleurs supplémentaires à Equilibrium. Avec cette prod léchée laissant une grande part d’expression aux claviers, les guitares s’avisent tout de même quelques percées mélodiques des plus lumineuses.

« Sagas » est un titre parfaitement justifié tant les décors qu’imposent la musique du combo laisse rêveur à une aventure aux quatre coins d’un monde imaginaire. Un sentiment qui se ressent fortement sur l’exotique « Unbesiegt », soumettant un petit détour par une île paradisiaque où la faune et la flore sauvage battent leur plein. Vous l'aurez compris, faut-il encore avoir en vous un sens de l'imagination assez épanoui (voir enfantin) et apprécier l’univers fantastique pour profiter pleinement de l’expédition.

L’épopée s’achève par « Mana », une instrumentale de seize minutes, un final grandiose qui donne le coup de grâce à ceux qui auraient encore des doutes sur le talent de composition du groupe. Comme-ci Equilibrium avait réuni ses meilleures idées dans ce concentré d’efficacité, on ne compte pas le nombre de breaks, d’annonces intenses et de solis, dont la surenchère gratuite, vous collent le sourire jusque là ! Synthés célestes, flûtes traditionnelles enivrantes, chœurs séraphiques, le tout, sous fond de batterie et de cordes qui cavalcadent dans tout les sens. Vous ne verrez pas défiler le paysage !

Ceux qui avaient sourcillé sur « Turis Fratyr » vont sûrement se retrouver à genoux face à cette pièce maîtresse du « sympholk » metal. Le groupe balance un bon gros pavé dans la marre d’un genre qui, certes, se repose beaucoup sur des orchestrations studio, mais dont l’efficacité irrésistible et la maîtrise ici, les disgracient de beaucoup de critiques qu’on pourrait infliger à certains groupes d’un acabit proche (qui a dit Korpiklaani ?). Equilibrium vous ouvre les portes de son royaume idyllique, il serait dommage de ne pas en profiter ! A écouter : pour foutre la pche! pour foutre la pche!