C’est en 2002, quand Mark Jansen quitte son groupe d’origine, After Forever, qu’il se consacre pleinement a son projet parallèle, alors baptisé Sahara Dust. Des changements de line-up s'effectuent, mais le groupe se stabilise et présente rapidement une démo qui leur permet d’être signé chez Transmission Records. C’est alors que le groupe est rebaptisé Epica, en référence à l’album de Kamelot du même nom.

Après quelques concerts, leur premier album, The Phantom Agony, sort en 2003. Leur musique est un Metal-Symphonique, accompagné de chœur, utilisant d’une part un chant féminin volontairement inspiré des chanteuses de Nightwish et Within Temptation, et un chant guttural. Le premier album est bien accueillit aux Pays-Bas, puis une radio les invite a jouer accompagné d’un chœur et d’un orchestre, ce qui leur permet de sortir le dvd We Will Take You With Us en 2004. La même année, après avoir fait quelques festivals, Epica effectue sa première tournée en tête d’affiche tout en travaillant sur l’album suivant, Consign To Oblivion, qui sort en avril 2005.

Mark Jansen est invité a écrire la bande originale d’un film, Joyride. Les musiciens du groupe participent a l’écriture et le résultat obtenu servira de base à l’album The Score - An Epic Journey, un disque presque complètement instrumental, qui sort lui aussi en 2005. Ce dernier laisse l’aspect symphonique s’exprimer pleinement et souligne d’autant plus l’influence des musiques de films qui étaient déjà présentes sur Consign To Oblivion.

Après la sortie d’un Sound-Photo Book (The Road To Paradiso) et une tournée avec Kamelot, le batteur du groupe est remplacé par Ariën Van Weesenbeek (God Dethroned). L’album The Divine Conspiracy qui sort en 2007 chez Nuclear Blast peut alors se permettre d’être plus acerbe grâce en parti au jeu plus rapide du nouveau batteur, issu du Death-Metal.

Ad Sluijter, guitariste du groupe jusqu’ici, quitte peu de temps après Epica et est remplacé par Isaac Delahaye (God Dethroned). Le groupe profite alors de la voie ouverte par Therion au Miskolc International Opera Festival, en étant convié a jouer dans ce festival de musique classique en compagnie une fois encore d’un chœur et d’un orchestre, a condition de jouer des airs classiques en première partie et d’éviter de trop fréquents passages agressifs. Ainsi est enregistré le double disque The Classical Conspiracy, qui est sort en 2009, quelques mois seulement avant un leur nouvel album, Design Your Universe.

Requiem For The Indifferent sort en 2012. L'album est reçu en demi-teinte, à cause de compositions moins accrocheuses, plus conventionnelles, mais aussi à cause d'un problème au pressage qui rend le dernier titre, Serenade Of Self-Destruction, presque complètement instrumental sur les premières éditions. Pour y remédier, Epica et Nuclear Blast proposent le téléchargement gratuit de la piste en version "normale" (et il est d'ailleurs toujours possible de la trouver ici). Quelques jours après la sortie de l'album, il est annoncé que le bassiste Yves Huts, membre originel d'Epica, quitte la formation pour être remplacé par Rob Van Der Loo (MaYaN, ex-Delain).

2013 marque le retour en force du groupe, avec un concert nommé Retrospect qui marque les 10 ans de carrière des Néerlandais. Cette date unique est jouée dans leur ville natale d'Eindhoven au Pays-Bas, en compagnie d'un orchestre, d'une chorale, et d'invités de marque (Floor Jansen, ex-After Forever et future-Nightwish ; ainsi que tous les anciens membres d'Epica), et le concert de trois heures sera publié en triple-CD et double DVD.

En parallèle, l'emblématique chanteuse Simone Simons, depuis quelques années en couple avec Oliver Palotai (claviériste dans Kamelot) annonce sa grossesse. L'album suivant sort néanmoins début 2014. The Quantum Enigma met tout le monde d'accord après la déception de RFTI.

En 2015, Epica lance son propre festival, le Epic Metal Fest. Il se tient en juin, dans la même salle qui accueillait Retrospect deux ans plus tôt. Les groupes sont choisis par Epica, et la programmation compte entre autres Dragonforce (qui a partagé l'affiche avec Epica l'année passée), Fear Factory (dont Epica avait repris un titre pour l'édition collector de The Divine Conspiracy) ou encore Delain (l'ancien groupe de leur bassiste).

Epica prépare la sortie de The Holographic Principle pour le 30 septembre 2016, et a d'ores et déjà annoncé une seconde édition du Epic Metal Fest (en deux éditions, au Brésil et au Pays-Bas) à l'automne 2016.