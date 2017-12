Dire que le très attendu Black Masses prouve qu'Electric Wizard a encore beaucoup de choses à dire n'est qu'une simple extrapolation de la réalité. Justin Osborn et sa bande ont en effet gardé le suspense jusqu'au bout, le disque n'ayant pas filtré sur certains sites avant sa sortie officielle et les copies promos étant apparemment surveillées. Alors, avec une impatience fébrile, quand on peut enfin faire grésiller les enceintes, on souffle de soulagement. Electric Wizard is back ! Enfin, pas tout à fait, puisque Black Masses, alors que l'on peut aisément caractériser les précédents opus d'Electric Wizard d'enfumés, s'oriente plutôt du côté des disques poisseux, qui collent aux oreilles de par leur ambiance goudronnée et leur crasse suintante.

Une fois l'album en train de tourner fiévreusement sur la platine, on se rend facilement compte que les magiciens laissent volontairement brûler la fin du cierge, les dernières minutes, celles qui éclairent le moins du fait d'une flamme vacillante, consumant ses ultimes instants de vie pour révéler les quelques ombres cauchemardesques d'une cave voutée. Satyr X, Crypt Of Drugula, Venus In Furs, autant de titres occultes qui résonnent sans difficultés pour prendre aux poumons, noircir de poix les dernières zones vierges de tout perversion lorsqu'un Justin Osborn clame "I am the Night Child". Vapeurs et fumées transcendent le tout, rendant riffs hallucinés et chant lointain (Patterns Of Evil, Turns Off Your Mind), crachotant versets impies sans discontinuer jusqu'à la dernière seconde de Crypt Of Drugula, et ce sans faiblir un seul instant.



Jamais rassasié sur les références, Electric Wizard nous lance un Crypt Of Drugula, clin d'œil aux Satanic Rites Of Drugula, Venus In Furs au film du même nom de 1969 et quelques riffs bien inspirés des précédents opus (Night Child, Satyr X). Pourtant, rien ne sonne fade ou accablant, en grande partie grâce aux envolées psychés dont le quatuor n'est pas avare et à une production craquelée, donnant un grain particulier aux différentes compos qui composent l'album. Electric Wizard est on ne peut plus Electric Wizard, fidèle à lui-même, se rendant hommage en plus malsain, voir primaire. C'est à partir de là qu'on peut se rendre compte que rien ne les arrête, franchissant encore un palier depuis les premières notes de Stone Magnet il y a 15 ans, les Anglais sonnant toujours plus vintage.



On ne refera pas Electric Wizard : A travers une musique décadente, décrépie ou simplement décalée, les titres qui composent Black Masses ne sont au final pas surprenants mais ô combien perturbants. A se demander quelle sera la prochaine étape.

Turns Off Your Mind - Crypt Of Drugula - Venus In Furs