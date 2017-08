Biographie Trio espagnol formé par Alber, Eloy et Elsa, Drei Affen officie dans un registre Screamo proche de groupes comme Vivre Sa vie ou Viva Belgrado, en intégrant également d'autres styles musicaux à l'ensemble. Le premier album éponyme sort en 2016 sur plus d'une dizaine de labels à travers le monde et est rapidement reconnu par la critique. Chronique 16 / 20

Drei Affen ( 2016 ) Quelle folie !

Ce sont sans doute les premiers mots qui s’inscrivent dans l’esprit après une première écoute de cet éponyme. Mélange entre Screamo et Hardcore, mêlant la fougue de l’un et la folie de l’autre, la hargne du second et l’émotion des premiers, cet opus fonce sans jamais véritablement s’arrêter.

Le trio évoque cette vague dont on a parlé il y a peu : Piri Reis, Kishote, Cassus, Potence, Youth Funeral, … ou leurs voisins de Hyena. Avec certains riffs purement Screamo (« Fuego y Ilanto » ou certains choeurs) et quelques aspects plus Crust / Hardcore (la partie rythmique notamment ou quelques airs de Ekkaia), Drei Affen enchaîne les titres en y intégrant quelques aspects plus posés. Que ce soit une intro, un break ou un choeur, le combo prend le temps de retenir son souffle comme Viva Belgrado mais s’assimile parfois à Amygdala.



Le pari réussi de Drei Affen est de ne jamais relâcher la tension qui règne, à l’image des cordes de la basse qui résonnent continuellement, mais aussi de s’approprier les codes pour mieux s’en imprégner. Déferlante calculée, bien loin de l’aspect oppressif de certains combos, le son de cet opus peu paraître d’un classicisme effarant (« Miedo ») mais d’une efficacité redoutable (« El sonido de tu Ilanto » ou « El comienzo del cambio »). Irréprochable dans sa production, l’album garde un fil rouge permanent dès les premières secondes, et ce quels que soient les styles effleurés.



Impossible de passer à côté de ce disque si vous aimez le Screamo. Drei Affen envoie tout valdinguer et se pose en tête de file en quelques titres. Véritablement rafraichissant, jetez-vous dessus si vous êtes familier du style.