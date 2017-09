Biographie C’est sous l’impulsion de Rob Chapman, le fondateur de Chapman Guitars, que Dorje voit le jour. Composé de Rabea Massaad (Guitare), Dave Hollingworth (Basse) et Ben Minal (Batterie), le style est centré autour d’un Heavy / Metal Progressif de haute volée. Primordial Audio Chronicle: Volume One pose déjà en 2012 les bases d’une personnalité forte basée avant tout sur la simplicité et l’efficacité. Catalyst, qui sort en novembre 2015, atteint le top 1 des charts dans la catégorie Rock outre manche et permet de lancer le groupe sur les rails du succès. Chronique 4 / 5

0 commentaire

Centered And One ( 2016 ) Une vague après l’autre le temps passe sans faire de cadeaux. Pourtant Dorje, la divinité de ce qui est éternel veille sur Rob Chapman et sa bande. Connu dans pour la marque de guitare portant son nom, il reste avant tout un musicien qui a su s’entourer de pour créer un projet pérenne qui nous délivre son 3e EP. Après la tournée de Primordial Audio Chronicle: Volume One à guichets fermés et le très bon Catalyst, Centered And One a toutes les cartes en main pour être une très belle surprise. Verdict.



On ne change pas une formule qui marche, on la remet en question, on l’optimise, on lui ajoute les petites touches qui lui manquent pour qu’elle soit parfaite. Si Catalyst était déjà une réussite, alors Centered And One a réussi à combler ses lacunes pour arriver à un résultat très impressionnant. Entre une production plus léchée à l’image de Zero qui nous gratifie d’une intro au violoncelle, le réel effort qui a été effectué sur le chant (Flower Of Life) et l’équilibrage meilleur sur l’ensemble de la galette, Centered And One est largement à la hauteur.



Le choix de l’EP se révèle être judicieux pour éviter toute forme de redondance et pour concentrer un maximum de créativité dans les 5 morceaux pour 25 minutes au total. Une fois encore ce sont les riffs des guitares qui en imposent, à la fois créatifs et puissants. Entre calme (Zero) et tempête (Outspoken) les ambiances se suivent et ne se ressemblent pas. La section rythmique pose son groove sur les envolées des guitares, permettant de garder une structure solide et flexible sur l’ensemble des compositions.



Qu’il est difficile de se contenter d’un EP quand il est réalisé avec autant de talent ! Centered And One confirme que Dorje doit être considéré comme un vrai challenger dans le domaine du Heavy Prog. Loin d’être un simple moyen de mettre sa marque en avant, Rob Chapman laisse la créativité de chacun s’exprimer pour un résultat qui vaut le détour. A écouter : Oui Oui