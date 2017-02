Biographie Né en 1959 en Ohio, Derf Backderf est un dessinateur de presse et auteur de bandes dessinées. Il fait ses premiers pas dans une école d'art avant de devenir éboueur (ce qui lui inspirera son oeuvre Trashed). Il devient ensuite journaliste mais se lance très rapidement dans The City, un strip publié pendant plus de 20 ans. Sa première oeuvre, Punk Rock&Mobile Homes, sort 2010 mais il se fait véritablement connaître avec Mon Ami Dahmer, ou il raconte une partie de son adolescence avec le tueur en série Jeffrey Dahmer. Thrashed, sa troisième BD, sort en 2015. Chronique 17 / 20

Punk Rock & Mobile Homes ( 2010 ) Le dessins de Derf Backderf est sans doute l’aspect le plus rébarbatif de cette oeuvre. Entre les traits anguleux et larges de l’auteur, le récit ne manque pourtant pas de piquant, que certains ont sans doute découvert dans Mon Ami Dahmer. Mais s’arrêter à cette caractéristique serait passer à côté de la personnalité du Baron, antagoniste principal de l’oeuvre peuplée d’anecdotes toutes plus incroyables les unes que les autres.

Via le personnage principal, Otto, adolescent type que l’on a tous pu fréquenter dans notre jeunesse (obsédé, délirant et complètement aveugle au reste du monde), Derf Backderf dresse un portrait d’apparent looser à la manière de Dahmer dans son autre oeuvre. Equipé de son fidèle bolide (qui tient plus de l’assemblage de pièces que d’une véritable voiture), Otto écume Alkron et The Bank, le lieu Punk de la ville. Assistant à la montée en puissance de cette scène, autant en spectateur qu’en véritable acteur, le roadmovie prend ici place dans quelques km2.

Cette succession d’histoires pourra rappeler un peu le Ghostworld de Daniel Clowes, avec ses lieux familiers, ses questions anti-héros aux idées arrêtées, et son déroulé scénaristique sur plusieurs semaines. On se prendra vite à aduler (ou détester) Otto, mais à dévorer ces anecdotes croustillantes, musicales ou non, et ce regard presque envieux d’une période ou le Punk était encore bourgeonnant.



Au-delà de l’histoire, le premier pas dans l’oeuvre se fait par les traits de l’auteur. Ceux-ci sont marqués, les détails et ombres sont hachés, comme si l’ensemble était mal dégrossi. Parti-pris graphique qui ne surprendra pas ceux ayant lu Mon Ami Dahmer auparavant, il reste toutefois la barrière principale pour prendre à coeur ce récit. Via une utilisation du noir et du blanc uniquement, l’artiste caricature presque certains personnages (Steve le policier par exemple) lorsque certains ne sont que quelques ombres mal discrètes (la scène de la prise d’otage). Le jeu des courbes et angles donne des personnages très carrés (l’angle pris par les coudes, ou lorsque les personnes sont debouts) mais pourtant peuplés de formes arrondies (les cheveux de Teri). Heureusement, on est loin du côté brut d’un John Romita, même si l’on est à mille lieux d’Olivier Coipel.



Foncez. Le mot est dit : Punk Rock et Mobile Homes est un bout d’histoire totalement barré, une aventure comme certains aimeraient en vivre (ou ont vécu il y a quelques années) qui rappellera certains lieux connus. Derf Backderf livre un one-shot idéal pour accompagner un vieux LP des Dead Kennedys, un bout d’histoire comme on aimerait en lire plus souvent. A écouter : Si vous passez outre le dessin ! Si vous passez outre le dessin !