Ah l’allemand ! Ses douces et mélodieuses sonorités, si riches de prouesses lyriques alambiquées et de contorsions linguistiques râpeuses… Mais quelle autre langue, sinon celle de Nietzsche, pour épouser les lignes musicales torturées propres à ce style si tourmenté qu’est le Black Metal ? Chanter dans leur langue natale était une initiative salutaire de la part des musiciens de Der Weg Einer Freiheit, et si ce choix n’avait pas forcément porté ses fruits de manière évidente lors de leurs premières esquisses, l’ep Agonie, vient affirmer leur personnalité et les asseoir au sein de la nouvelle vague de Black Metal germanique.



A l’image de leurs contemporains nationaux, Le Chemin d’une Liberté mélange la science du riff et les atmosphères oppressantes et mélancoliques, se rapprochant de la démarche artistique de groupes comme Imperium Dekadenz ou Heretoir. Quelques dizaines de secondes d’une introduction clean et plaintive suffisent pour nous immerger dans un monde désenchanté et amer : les parties vocales et écorchées du regretté Tobias Jaschinsky se mêlent aux guitares impétueuses et nous entraînent dans les profondeurs abyssales du crépuscule.



Si la conventionnelle formule du premier album manquait d’audace et semblait classique aux yeux de la critique, le groupe se tourne ici vers une musique que l’on pourrait qualifier de narrative : cette dernière se joue de la sensibilité de l’auditeur, le malmène pour ensuite le traîner au cœur d’une spirale émotionnelle dont on ressent la lente et douloureuse progression. Les riffs en cascades couplés aux blasts tonitruants constituent toujours une part essentielle de la musique, bien que ces derniers soient désormais plus judicieusement mis au service de l’atmosphère partagée. Chaque nouvelle minute déploie son lot d’affects divers et variés, toujours axés sur l’idée de la contemplation du vide ou du trouble des âmes, mais insufflant la hargne et l’envie de se relever. Les morceaux crasseux et maussades, bien que résolument esthétiques, sont judicieusement ponctués de passages reposants, d’arpèges harmonieux et fragiles, à l’image d’Ana, transition calme et placide entre les deux torrents aucunement monotones que sont Ingrimm et Die Welt In Mir.



Agonie se révèle un ep grandiose, cohérent et grandiloquent évoquant tantôt une branche à la dérive sur une mare d’eau limpide et tantôt un impitoyable orage sur une ville sans couleur. Aucun regret n’est éprouvé à l’écoute de ces compositions torturées, sinon le fait qu’elles n’aient pas été portées au stade d’album. Der Weg Einer Freiheit affirme son identité et construit progressivement une patte reconnaissable et caractéristique de son œuvre : la preuve en est avec ces 25 minutes qui s’écoulent à la vitesse d’un corbeau fondant sur sa proie.

