On sait déjà à quoi peut ressembler une collaboration entre Mike Patton et Dave Lombardo, le Fantomas du début des années 2000 traîne sûrement quelque part sur vos playlists, si ce n'est pas le cas on ne vous en veut pas mais vous êtes passé à côté d'un des supergroupes les plus timbrés de la création.

Cette nouvelle collaboration entre ces deux monstres n'est pas à ranger dans la même classification, puisque même si l'on retrouve des similitudes, sur quelques plans, l'orientation générale de ce nouveau projet est résolument tournée vers le punk/hardcore.

Pas vraiment d'expérimentations, de tournures et structures de l'espace, Dead Cross est très classique, mais ne manque certainement pas d'atouts. Efficacité, section rythmique aux petits oignons, de l'intensité, et un Patton qui n'en fait pas des tonnes, ne se met pas non plus particulièrement en avant, mais réussit à se caler sur à peu près tout et n'importe quoi, pour un résultat toujours épatant. Quelque part entre un Fantomas déglingo et un Faith No More plus sobre...



Avec seulement 10 titres pour 28 minutes, on ne peut pas dire que Dead Cross nous sort le disque de l'année, ni l'album qui va tout fracasser sur son passage, mais on ne peut pas non plus dire que c'est un album raté, loin de là. Des titres comme Church of the Motherfuckers et ses riffs de mamouth, Idiopathic très punk dans l'esprit, The Future has been canceled ou Gag Reflex, complètement taillée pour Patton, le groupe nous sert de grosses baffes bien huilées.

Brutal, énergique, avec une bonne dose de groove et de chants accrocheurs, l'ensemble a de la gueule, et avec une dynamique pareille, on se prend très vite au jeu. Et même si la plupart des titres sont rentre dedans, sans fioritures ni dénouements très originaux, un soin tout particulier de mise en scène sur quelques compositions donne de la profondeur à l'ensemble, Church of The Motherfuckers et son intro qui donne le (Pat)ton, quelques effets de guitare et de basse sur Bela's Lugosi's Dead, ou Gag Reflex et ses changements de tempo bien amenés, ça n'est pas fulgurant mais assez plaisant après plusieurs écoutes pour le souligner.



Vous l'aurez compris, le principal défaut de cet album est bien évidemment sa durée, on reste sur sa faim, et c'est d'autant plus dommage car les dix titres proposés sont vraiment très bons. Trop court pour se projeter à terme, mais indiscutablement plaisant, l'album est plus qu'abordable et plaira à un très grand nombre, on espère en revanche que le projet ira un peu plus loin car en l'état ça n'a malheureusement pas beaucoup plus d'intérêt que la plupart des supergroupes. Par contre, si c'est le début d'une collaboration durable, ce projet est à surveiller de près car le potentiel est énorme. L'avenir nous le dira...



Church of the motherfuckers, Gag Reflex, Bela's Lugosi's Dead, Seizure and Desist