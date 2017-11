Darkthrone était à l'origine un groupe de death metal, connu sous le nom de Black Death en 1986. Après avoir enregistré plusieurs demos sur cassette, le groupe attire l'attention du label anglais Peaceville Records, qui les signe sur la base d'un contrat de quatre albums après avoir écouté la demo Cromlech. Darkthrone enregistre ainsi son premier album Soulside Journey en 1991. Le nom de Darkthrone marque déjà leur attachement à Celtic Frost, en s'inspirant de la chanson Jewel Throne mixée au nom d'un zine danois, Blackthorn, écrit par le groupe Desexult. Le line-up se compose alors de Nocturno Culto (chant/guitare), Zephyrous (guitare), Dag Nielsen (basse) et Fenriz alias Hank Amarillo (batterie). L'album est dans la droite lignée de ce qu'on peut alors attendre en matière de death metal, avec notamment une production plutôt claire et des structures progressives, ainsi que des parties techniques. Mais tout cela ne va pas tarder à changer.

La montée grandissante de la scene black metal en Norvège fait forte impression sur le groupe qui s'empresse de changer d'approche musicale, adoptant les corpsepaints et tout ce qui s'ensuit. Ceci n'est pas du goût de Dag Nielsen, dévoué au death metal, qui quitte le groupe (bien qu'il joue de la basse comme musicien de sessions sur l'album suivant). La légende considère souvent A Blaze In The Northern Sky comme le premier véritable album de Darkthrone. Sorti en 1992, cet album fortement inspiré des pionniers Bathory et Celtic Frost s'avère aujourd'hui encore l'objet du culte de nombreux amateurs de black metal. Totalement engagés dans cette voie, le groupe s'attelle très rapidement à un nouvel album intitulé Under A Funeral Moon. Sorti en 1993, Under A Funeral Moon enfonce le clou avec une production délibérément low-fi et un son de guitare craspec immédiatement reconnaissable, tout comme le timbre caverneux de Nocturno Culto. Darkthrone enchaîne en 1994 avec le remarquable Transilvanian Hunger, album acclamé par tous les fans de black metal de la planète. Beaucoup le considèrent comme le meilleur de la carrière du groupe, quintessence du son Darkthrone, alors que le groupe lui-même lui accorde une place à part, notamment du fait de riffs plus mélodiques qu'à l'accoutumée. Cet album est marqué par le départ de Zephyrous du groupe (bien que certains pensent que cela s'est produit après Panzerfaust, voire avant Transilvanian Hunger), ce qui laisse Nocturno Culto largement occupé, avec le chant, la basse et les parties de guitares, tandis que Fenriz conserve bien évidemment la batterie.

Le contrat avec Peacevile s'achève avec cet album, et ce dans la polémique. En effet, le groupe, plus provocateur que réellement engagé sur ce front, a cru bon de placer deux citations sur la pochette et le livret : "We would like to state that Transilvanian Hunger stands beyond any criticism. If any man should attempt to criticize this LP, he should be thoroughly patronized for his obviously Jewish behavior.", ainsi que "Norsk Arysk Blak Metal" changé depuis en la plus consensuelle et authentique expression "True Norwegian Black Metal". Pour la sortie de Panzerfaust en 1995, Darkthrone signe avec le label Moonfog Productions, dirigé par Satyr de Satyricon. Cet album, tribute avoué à Celtic Frost, prend aussi soin de préciser les réelles convictions du groupe : "Darkthrone is certainly not a Nazi-band nor a political band, those of you who still might think so, you can lick Mother Mary's asshole in eternity". A noter que Varg Vikernes (Burzum)contribue au lyrics des deux albums précités. D'autres musiciens (dont Ihsahn de Emperor, et Garm de Ulver / ex-Arcturus / ex-Borknagar) contribueront également à Total Death en 1996. Cette même année sort un autre album intitulé Goatlord qui présente pour unique intérêt des compositions issues des sessions succédant à Soulside Journey auxquelles Fenriz et Satyr ont ajouté quelques pistes de chant.

Les deux membres de Darkthrone s'éloignent un peu du groupe les années suivantes. Nocturno Culto joue notamment les guests de luxe sur l'album de Satyricon, Nemesis Divina ainsi que la tournée qui s'en suit en 1996/97, sous le nom de Kveldulv. En 1999, Fenriz devait également enregistrer un album avec Eibon, un supergroupe composé de Satyr, Killjoy de Necrophagia, Maniac de Mayhem et Phil Anselmo de Pantera, mais le manque de temps ne permit pas au projet d'aboutir véritablement, Maniac quittant Eibon en 2000.

Entre-temps Darkthrone était revenu aux affaires en 1999 avec Ravishing Grimness toujours plus sous influence de Celtic Frost. Les albums suivants, Plaguewielder (2000) ainsi que Hate Them (2003) dans la veine necro traditionnelle, s'avèrent quant à eux de moindre qualité que les premiers efforts du groupe. Sardonic Wrath en 2004 marque une forme de renouveau pour Darkthrone dans un registre voisin des premiers albums de Bathory. Le groupe est revenu en 2005 dans le giron de Peaceville et a créé son propre label Tyrant Syndicate Productions sur lequel sortent désormais toutes leurs nouvelles productions (Peaceville/Snapper en assurant la distribution). Précédé de l'ep Too Old Too Cold (et son étonnante reprise de Siouxie&The Banshees), l'album The Cult Is Alive est sorti en 2006 et s'est avéré la suite logique de Sardonic Wrath, en accentuant encore la pulsation punk présente désormais dans la musique du duo.

Depuis lors, cette évolution se poursuit avec les nouveaux disques du combo norvégien avec F.O.A.D. et NOWBHM en 2007, Dark Thrones And Black Flags en 2008 et Circle The Wagons en 2010. En 2013 les Norvégiens refont surface avec le très bon The Underground Resistance toujours dans une esprit Black / Thrash teinté de Heavy. Fin 2015 Darkthrone annonce qu'un album est en préparation, il pourrait voir le jour courant 2016.

Signalons aussi que Fenriz est apparu comme bassiste au sein de DHG par le passé (94-95), et est l'initiateur de projets norsk typiques tels que Isengard et Storm.