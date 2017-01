Biographie Crosses ††† est un trio issu de Los Angeles regroupant Chino Moreno (leader de Deftones), Shaun Lopez (Far) et Chuck Doom. Formé depuis 2011, le groupe évolue dans un style empruntant au Rock et à l’Electro. Le premier LP de la formation est un album éponyme paru chez Sumerian Records. Chronique 16 / 20

21 commentaires ( 16.3095 / 20 ).

). Crosses ††† ( 2014 ) Chino Moreno est de ces artistes qui font de l'or avec tout ce qu'ils touchent. Leader d'un des plus glorieux rescapés de la vague Neo Metal encore aujourd'hui, le chanteur a toujours su tourner les choses à son avantage. Paru en 2014, ††† est une nouvelle échappatoire réussie du sieur hors de sa zone de confort.



Crosses ††† est un groupe de nuit ou de petit jour. Sa musique prend corps dans les rues sombres baignées de halos, dans les lueurs rosées d'une aube encore lointaine. Confortable et teinté de douce mélancolie, l'album est une chevauchée en solitaire au hasard de boulevards labyrinthiques.

Electro, Pop, Rock, le trio explore différentes voies avec succès, entremêle les courants. ††† est un disque d'où se dégage une bonne homogénéité, celle qui vous fera revenir pour une aura, des souvenirs associés à la musique, un sentiment d'ensemble impalpable et propre à chacun. Car de part en part, l'oeuvre vous happe, et des airs comme Telepathy viendront vous hanter jusqu'à l'excès. Chino et sa voix si particulière font une grosse partie du travail; l'Américain est imperturbable et polyvalent comme à son habitude, aussi doué sur des passages musclés (toute proportion gardée) comme This Is A Trick que sur les plages les plus calmes (Death Bell, Nineteen Ninety Four). Ce sont d'ailleurs ces dernières qui dominent l'opus dans son ensemble, de quoi combler les amoureux d'un Deftones langoureux. ††† charme, ††† est sensuel et intime. De couplets mystérieux posés sur des claviers et beats en refrains explosifs soutenus par les guitares, tout prend aux tripes sans détour.



Réparti sur pas moins de quinze titres, ce premier effort s'engloutit d'un trait pour peu que l'on adhère au style (accessible mais efficace) de Crosses †††. Les moins férus de musique électronique ne seront pas lésés pour autant, celle-ci n'étant pas envahissante et toujours bien pensée, comme le motif plutôt Funky et 80's de Telepathy ou les teintes lumineuses de The Epilogue. Et si quelques pistes sont légèrement en deçà de l'ensemble comme † ou Nineteen Eighty Seven car plus sobres, toutes les autres sont gratifiées de mélodies accrocheuses. Trophy offre une belle envolée presque Dream Pop, Nineteen Ninety Four une ballade toute en légèreté où la guitare frêle rappelle des arrangements Post-Rock. Plus positifs, Prurient et Frontiers dévoilent des refrains triomphants et lumineux, sans jamais tomber dans l'euphorie.

††† n'est ni pleurnichard ni festif en fait. Il place son auditeur dans un masochisme sans séquelles, celui du léger blues que l'on savoure, de la petite déprime dans laquelle on se complaît, celle qui fait mal pour de faux, et qui quelque part fait aussi du bien.



Peu importe votre passé musical, vos exigences et vos bêtes noires, Crosses ††† saura vous faire flancher à un moment ou un autre par sa simplicité et sa sincérité. Ou bien vous n'avez pas de cœur, tout simplement.