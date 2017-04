Biographie Crime prend vie en 2016 à Santiago autour de Noisemaker et Maot, tous deux membres du groupe de Speed Metal Sins Of The Damned. Un premier EP, First Crime, sort chez Shadow Kingdom Records début 2017, brassant des influences Punk, Heavy, Speed et Black Metal. Chronique 4 / 5

First Crime ( 2017 ) Parfois une longueur de retard vaut bien mieux qu'une longueur d'avance. La preuve par trois (morceaux) aujourd'hui avec un duo de Santiago tourné vers le passé pour notre plus grand bonheur.



Crime rejoint sans rougir les rangs occupés par les derniers Darkthrone, Venom ou plus récemment Midnight. L’équivalent musical d’une grosse bécane rouillée en fait, celle qui aurait traversé les âges avec fougue, sans perdre de sa superbe et de son charme d’antan. Le cœur de la bête, un moteur imaginé par la bande à Lemmy Kilmister et ses légendaires cavalcades basse/batterie, une vitesse qui empreinte à la simplicité et la balourdise du vieux Punk et une carcasse Black Metal cradingue fendant l’air par ses vocaux venus du fond de la trachée. Tout comme Midnight, Crime c’est la quintessence du fun, du Metal easy-listening que l’on apprécie dès la première écoute pour ses références (ne seraient-ce que l’artwork et le logo qui ne trompent personne) et son potentiel tubesque.



We Shall Destroy par exemple (titre éminemment Darkthronien) ne laisse pas d’autre choix que de taper du pied et de se fendre la nuque. On te sert des cris stridents, des motifs usés jusqu'à l'os mais terriblement prenants avant un solo aussi cliché que génial, empestant le Jack Daniel's et la poussière. Même punition avec Highway Robbery et ses coups de caisse claire invariablement binaires qui te donnent envie d'aller avaler le bitume avec ton gang de gueules saoules. Seul Give Your Life To The Ruin constitue un léger bémol avec une cadence moins soutenue et une structure plus répétitive, histoire de pinailler un peu.

Alors ouais, on pourra reprocher sans doute la linéarité, peut-être une trop faible différence entre les morceaux et ce ne serait pas totalement de mauvaise foi. Mais Crime n'est pas de ces groupes dont on attend un résultat exigent, seulement un bon rapport qualité/riff.



Que ce soit clair, les Chiliens n’ont aucune envie d’inventer quoi que ce soit. Avec First Crime on rend hommage et on fait vivre un pan de Metal teinté Rock n’ Roll avec succès, sans autre raison que la pure passion. Hein ? Les années 80 c’est terminé ? Rien à föutre. L'EP est en écoute sur bandcamp.