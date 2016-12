Ce qui est bien avec les sorties Throatruiner Records, c'est que tu sais direct où tu mets les pieds. Et ici, tes semelles, tu vas les traîner dans les ruelles crasseuses qui blairent la pisse et la gerbe. Le genre d'endroit dégueulasse et malsain alors que même les ivrognes, les clochards et les dealers préfèrent les éviter. Mais si tu te sens assez téméraire pour t'y risquer, alors tu peux toujours tenter le premier album des parisiens de Cowards.



Suffit de jeter un œil à leur CV long comme une aiguille de camé. Citons uniquement Sickbag, Hangman's Chair et Glorior Belli pour que tu saisisses bien les desseins de Cowards, nouant des liens sordides entre Black Metal, Hardcore et Sludge. Shooting Blanks And Pills est le point de croisement entre ces groupes et qui mieux que Kickback pour en faire un rapprochement plutôt évident avec ces riffs vicieux et le chant vomit parfois proche de celui de Stephen Bessac (Hoarse From The Get Go). Côté influences, en dehors de Kickback (qui ne se ressentent pas tant que ça en fin de compte) et de la filiation avec les groupe suscités, ce qui se fait de mieux en matière de saleté parisienne, Cowards arrive quand même à avoir une identité propre. Rien de particulièrement surprenant pour les habitués de ce genre de son, mais un tout cohérent et homogène.



Shooting Blanks And Pills, c'est La Nausée de Sartre, L'Étranger de Camus traduit en sons infects. Un Paris vicié jusqu'à l'os, comme autant de plaies béantes et suppurantes. Les relents de caniveaux, les putes et les drogués qui arpentent les trottoirs, les voix haineuses qui t'interpèlent, l'air se fait lourd et oppressant chargé de spiritueux frelatés, puis les coups pleuvent à l'aveuglette, en traître (Last Card). Les instruments y ont raclés la moindre saleté des pavés. Ca craque et ça suiffe de partout dans un rendu presque grossier, avec une basse grondante qui éventre les amplis, une batterie étouffée et des dissonances nauséabondes. Scarce pour y révéler ses angoisses, comme un bad trip, avec les cordes rampantes, dépravées qui finissent dans un groove faussé, maladif alors que Vices&Hate ou l'expéditif Arrogant, Unseen en sont ses opposés par ses décharges d'ultra-violence épidermique. C'est là qu'on se rend compte que Cowards est capable de passer d'atmosphères suintantes, vicieuses et dépressives à d'autres coups frontaux frénétiques qui font très très mal.



Shooting Blanks And Pills n'est peut-être pas le truc le plus original que tu aies écouté cette année dans les disques affiliés Hardcore, mais il se dégage de cet album ce truc sale et poisseux, ces ambiances lourdes et pesantes, cette intensité maladives qui sort des tripes et te colle au basques. Pas moyen de s'en défaire, Cowards frappe à grand coup, avec un disque sans compromis et dont on espère encore d'autres coups de poignards dans le dos.

Hoarse From The Get Go, Scarce