You Left Us Here ou la renaissance de Comity avec un nouveau batteur et une unique compo de 17 minutes faisant suite aux 99 de As Everything Is A Tragedy. On ne se faisait pas d'illusions sur la qualité de composition de Comity après la déflagration du précédent album, mais You left Us Here voit le jour après un changement de line-up et un arrêt clinique musical. Qu’en est-il du résultat final ?



Vous avez rêvé d’une douleur palpable, Comity l'a côtoyée, la chante. Contrairement à As Everything Is A Tragedy, You Left Us Here semble moins condensé, moins virulent mais aussi douloureux. Toujours déroutant, jamais fatiguant, You Left Us Here s'ingère, se ressent, entre hardcore, métal, punk, ... sans en oublier ce qui a fait recette sur les précédentes productions : une créativité détonante, une richesse rutilante. Pourtant, You Left Us Here n’est pas qu’une pâle copie des précédents opus, loin de là.

En effet, la détresse se veut moins violente, l'agressivité plus maitrisée et indirecte. Les riffs ne font pas front, s'insinuent plutôt sur 17 minutes en renfort d'une partie rythmique plus aérée, aux ressemblances avec The Deus Ex-Machina As A Forgotten Genius frappantes. Le changement de batteur se ressent énormément tant les peaux semblent moins martyrisées et possédant un feeling différent, sans pour autant renier le jeu de l’ancien membre de Comity.



Pourtant, Comity n’est pas une femme facile et se dévoile avec pudeur, comme l'attestent ces passages plus aériens mais aussi la fureur qui conclut You Left Us Here. Le départ d'un être qui se retrouve au centre de 17 minutes de folie, désespoir ("Nothing Can Reborn and Rise Above Those Who Can't Be Define") qui se transforme en amer regret ("Is Something Still Breathing Those Lands? We Just Left You There"). Les mots sont simples, cherchent à dévoiler sans artifice le désarroi et la douleur qui emplit ce disque. Tout semble tellement exacerbé que You Left Us Here se transforme en tragédie grecque, outrancier à l'extrême. You Left Us Here parait terriblement instable mais les notes s'agencent en une recette qui séduit à chaque écoute (ah, ce passage aux alentours de 12 minutes !). Comity pourrait presque définir le mathcore si le son du groupe n’était pas déjà au-delà…



You Left Us Here confirme As Everything Is A Tragedy. La poésie prend le pas sur la hargne, sans pour autant délaisser le talent. Nouvel opus, nouveau brûlot, Comity explose littéralement, fait regretter amèrement ces 3 ans douloureux. Les sens exacerbés, roulé en boule, voilà comment se vit You Left Us Here... Un véritable retour en haut de la scène !

Oui, Sans Conteste !