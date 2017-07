Biographie Si l'on peut dire une chose, c'est bien que Coma Regalia est prolifique. Un nombre de splits hallucinant par an, avec d'autres combos de la même scène (Book Of Caverns, Gillian Carter, Foxmoulder, ...) et surtout quelques LPs : En Sperata, Ours Is The Cause Most Noble et There's Still Time. Et le tout en officiant toujours dans un Screamo catapulté à toute vitesse. Chronique 15.5 / 20

There's Still Time ( 2016 ) Il y a encore du temps. Plus beaucoup, mais suffisamment pour se pencher sur cet opus de Coma Regalia. Ce sentiment d’urgence passe à la fois par la musique mais aussi par les mots. Faisant preuve d’une rapidité d’exécution sur les neuf premiers titres, le combo passe aussi via ses paroles la vitesse à laquelle la vie défile (« It’s thicker »).

Il faut avouer que l’entrée en matière possède un idéalisme fort. 53 secondes suffisent à « Staging » pour libérer la passion, celle que l’on retrouve sur Shizune, Cassus ou Drei Affen, qui se meut en douceur au travers de « The Light ». Car en dehors de ces mélodies enragées, il reste une amère mélopée sur certaines compos (incluant de magnifiques choeurs sur « In the Circle »), tout en maintenant une durée qui s’accommodera plus aux vers de Cioran qu’aux textes Balzac.



Le concept d’offrir un album en deux temps, avec un dernier morceau de douze minutes qui peut s’écouter comme une boucle infinie, amène justement à faire ce parallèle entre le titre et son interprétation. Au-delà de l’aspect temporel évoqué dans quasiment chaque compo, il confirme également cette sensation d’une oeuvre globale mais morcelée, d’un tout comme le Sentinels de Nine Eleven.



Sobre, mais terriblement captivant. La simple évocation de There’s Still Time devrait faire poindre quelques frissons, notamment sur sa dernière boucle « Time’s Run Out ». La scène Screamo vit toujours, animé par des tels groupes. Continuez à écouter les Shizune, Coma Regalia ou Commuovere, c’est avec eux que cela se passe actuellement. A écouter : Time's Run Out Time's Run Out