Biographie Formé en l'an de grâce MMXV, Citadelle est à l'origine un duo Français de Heavy Metal traditionnel influencé par les années 80. Rejoint plus tard par deux autres musiciens, le groupe sort un premier EP fin 2016, paru chez Impious Desecration Records. Désormais constitué d'un line-up complet, Citadelle se prépare à investir la scène très prochainement. Chronique 4 / 5

Citadelle s/t ( 2016 ) "Je vous adresse cette missive Monseigneur pour vous tenir au fait de ma quête en terres de France. Soyez réjoui, Sire, car mon périple fut long et sinueux, mais ma traque victorieuse.



En cet âge sombre, nos vaillantes troupes ont besoin de se sentir exaltées par des chants de bataille, et il me semble avoir mis la main sur des bardes au verbe belliqueux, répondant au nom de Citadelle. Grandement influencés par la Nouvelle Vague de Lourd Metal Breton, ces musiciens s'inscrivent dans une tradition certaine en ne cherchant jamais à être sophistiqués. Je ne puis m'empêcher de penser aux chants des temps jadis tant les voix et instruments sont recouverts de cette poussière magique d'il y a quelques décennies. A l'image de leurs coreligionnaires de Herzel, des héros du passé comme Blasphème planent au dessus de la Citadelle qui ressasse cet héritage avec succès.



Car Monseigneur, ces troubadours chantent en bon françois. Ils mettront peut-être à mal les oreilles des plus coutumiers de la perfide Albion, mais ne doutez pas Sire que leurs chansons envahiront bientôt nos légions comme la peste. Ces francs gaillards font résonner leurs cithares hurlantes de manière simple et sans artifice, tout en chantant dans une tessiture accessible, mais je vous prie de croire que leurs mélodies n'en sont que plus fascinantes. Il me tarde d'entendre La Mort ou Les Moissons De La Folie résonner à la cour, car je suis convaincu que Votre Altesse ne pourra s'empêcher de fredonner ces airs et de convier ces quatre jeunes gens à les jouer encore et encore. Nos hommes de foi las des traditionnels cantiques pourront également apprécier la Roche Dure de Hérétique, qui met en garde dans ses vers les pécheurs tentés par le Malin.



Bien entendu, c'est avant tout à nos chevaliers conquérants que s'adressent ces louanges du courage, et ces balades triomphantes sauront, je l'espère, raviver la flamme qui les habite. Nos paladins ont le cœur gros et l'absence de leurs femmes est pesante, mais Citadelle servira ses hymnes qui feront bomber les torses sous les armures malgré la peine. Fût-ce leur Dernier Combat."

L'EP est en écoute et en téléchargement à prix libre sur bandcamp. A écouter : Les Moissons De La Folie, La Mort Les Moissons De La Folie, La Mort