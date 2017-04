Biographie Chêne est un quatuor Norvégien d'Oslo oscillant entre Postcore, Doom et Black Metal. Leur premier album, /ʃɛn/, voit le jour en 2017. Chronique 14.5 / 20

/ʃɛn/ ( 2017 ) Aux nostalgiques de la morte saison si vite achevée, aux amoureux du grand Nord, aux mines rendues sévères par le spleen ardent, tendez l'oreille.



De Chêne émane une ambiance hivernale centrale. Tout semble partir de là en fait. D'une idée, d'images mentales, de sensations. Les genres, autant qu'ils soient, ne sont que secondaires, prêts à contribuer à l'édifice global sans l'emprisonner dans quelque carcan. Le Black Metal apporte à /ʃɛn/ sa mélancolie et ses atmosphères froides, le Postcore rallonge le temps, prolonge les interludes pour les rendre enveloppants comme feraient Isis ou Cult Of Luna alors que les quelques guitares Post-Rock se font cotonneuses.

Le quatuor ne fait jamais dans l'excès, et malgré un chant saturé, difficile de parler de musique extrême. La puissance plutôt que la violence, voilà le topo.



Chez Chêne, le plaisir se trouve dans l'attente, dans l'ascension progressive vers le sommet, car chaque mouvement, même le plus discret, y trouve sa place. Près de dix minutes de montée ne réduisent pas Sol Invictus à un morceau ennuyeux. Celles-ci, à travers une basse mélancolique et des nappes d'échos, nous préparent merveilleusement à un final Doom/Black aux coups de semonce prononcés. Nyx de son côté affiche un départ en trombe, tous blasts dehors et riffing Black Metal en tête avant une longue agonie mid-tempo qui s'échouera sur un piano larmoyant.

Clairement, le groupe ne donne pas le sourire ni la force de finir au bout d'une corde. /ʃɛn/ et particulièrement Complacence par ses cris en voix claire, te communiquent le blues des jours gris, mornes et vides, où la carcasse se meut tandis que le coeur n'y est pas. Atlas portera l'estocade par son inspiration proche d'Isis mais aussi d'Omega Massif, conclusion explosive aux guitares mélodieuses et envahissantes, plombées par la lourdeur des fûts.



En tant que premier jet, /ʃɛn/ fait carrément bonne impression. Habilement composé, l'album évite les embûches propres aux styles majeurs qu'il défend et reste captivant dans toute sa longueur. Aujourd'hui assez confidentielle, espérons que le formation rencontrera tout le succès qu'elle mérite.

L'album est en écoute sur bandcamp. A écouter : Complacence, Sol Invictus Complacence, Sol Invictus