Biographie Casual Nun voit le jour en 2015. Assez rapidement ses membres, issus de formations diverses (Throne, Dethscalator) entrent en studio avec Wayne Adams. de ces sessions d'enregistrement naissent deux LP : Super Fancy Skeleton, sorti en novembre 2016 et Psychometric Testing By... en mars 2017.



Fervents représentants de la scène DIY britannique, les londoniens produisent une musique mélangeant Kraut, Noise et Psyché. Chronique 14 / 20

Psychometric Testing By​.​.​. ( 2017 ) Psychometric Testing By… Casual Nun. Avec de tels noms, dès le départ on est intrigué par ce qui se présente à nous. Complètement déroutantes, les premières écoutes n’arrangent rien. Si vous êtes du genre maniaque compulsif du rangement et du classement, préparez-vous à vivre une épreuve tant cet album part littéralement dans tous les sens. En un peu plus d’une demi-heure on passe ainsi de la Noise rugueuse façon Lightning Bolt (Tusk) à de l’Indus Groovy (Stripes) en passant par de longues plages psychédéliques (Truth Machines). Dans ce formidable pot-pourri de styles et d’ambiances, la voix de Vasili Sakkho y joue pour beaucoup. Pure incarnation du flegme britannique sur Xiphoid Revolution, transformée, distordue elle se fait hallucinante, nerveuse ou encore désincarnée de toute humanité comme sur Stripes. Au sortir, l’impression d’avoir écouté un split partagé entre trois au quatre formations ou d’avoir assisté à un concert de Kayo Dot.



Cette impression doit certainement tout autant au pédigrée des membres du collectif, qui comporte dans ses rangs des anciens de Throne (Doom italien) ou de Dethscalator (Noise Rock anglais), qu’à la genèse un peu particulière de ce LP. Celui-ci est en effet le fruit de sessions de Jam sous la houlette de Wayne Adams desquelles Casual Nun ressorti avec suffisamment de matériel pour non pas un mais deux disques. Car en effet, Psychometric Testing By… est issu de la même séance d’enregistrement que Super Fancy Skeleton, sorti fin 2016.



Au final, un long temps d’acclimatation est nécessaire pour se forger une opinion sur cet album tant est persistante l’impression, justement, de ne pas avoir affaire à un album mais plus à une collections de titres tout droit sortis de sessions de jam sous acide. Pour les avoir vus, c’est sur une scène que la musique de Casual Nun prend toute son ampleur. Boostée par le duo de batteurs, celle-ci se débarrasse de son lustre un peu trop propret du studio pour devenir réellement abrasive, sauvage et, disons-le clairement patine de cette couche un peu crade qui sied si bien à cette Noise psychédélique.