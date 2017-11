Biographie Casio Judiciaire est formé au cours des années 2010 par Roland Bourghoul et Andreï Robustos. Deux membres de l'underground parisien qui ne souhaitent pas dévoiler leur identité, le groupe est d'ailleurs absent de plusieurs réseaux sociaux. Rassemblés autour de leur amour pour les années 80, les synthétiseurs et les beats agressifs, ils composent, à leur rythme, une musique rampante aux paroles chantées en Français. En 2013 paraît leur première démo, intitulé... Démo ou Pièce à Conviction selon les sources chez Degelite Records. En 2017 sort Démo Rose toujours chez le même label.

Le groupe se produit régulièrement en live, ayant ouvert pour Author&Punisher par exemple.

Chronique 3.5 / 5

0 commentaire

Démo Rose ( 2017 ) Quelque part dans Paris, à un moment donné, deux cerveaux ont donné naissance à Casio Judiciaire. Un duo dont on ne sait rien, si ce n'est qu'ils se sont nommés eux-mêmes Roland Bourghoul et Andreï Robustos. Des pseudos de malfrats choisis pour éviter les contrôles de police et exposer au monde leur programme simple : faire du sale. Et on en avait bien besoin, de cette musique qui pue la crasse, la drogue achetée dans les allées sombres de la Goutte D'or et les années 80. Je vous vois déjà venir, à me demander si ça ressemble à Perturbator, Dan Terminus, Carpenter Brut et toute la clique. Casio Judiciaire est à la Synth Wave ce que Kickback est au Hardcore, ce que Darkthrone est au Black Metal, ce que Pasolini est au cinéma : jouissif et sans concession.



Parce que Démo Rose, comme sa petite sœur, a effacé de son vocabulaire le terme « subtilité ». Elle n'a qu'un but, nous faire danser dans des caves utilisées d'habitude pour des gangbangs cradingues. Les seringues sont encore par terre d'ailleurs quand les DJ arrivent pour animer cette soirée et c'est à coup de tonfas qu'on va évacuer les derniers participants, le froc encore sur les genoux. Faites place, et vite, parce que Casio Judiciaire débarque avec ses beats aux relents d'Indus, ses paroles oppressantes et son chant forcené. Un peu à la manière d'un flic qui n'a pas envie de se faire chier après une nuit bien chaude, il emballe tout ça sans chercher à comprendre : des grosses mélodies épaisses et saturées, des nappes de claviers pour envelopper le tout et voilà que c'est torché. Rajoutez-y une bonne dose d' « idées noires », une volonté de rouler sur le monde dans un bolide en feu aux côtés d'une poupée gonflable et vous aurez une assez bonne idée de ce que vous trouverez ici.



Alors, si vous cherchiez un compagnon pour vous remonter le moral, ne venez pas le chercher chez Casio Judiciaire. Pour les autres, direction le mitard pour 6 titres, moins d'une demi-heure et, si vous avez envie de faire des vagues, rien ne vous empêche d'abuser du bouton replay pour un plaisir illimité.

A écouter : Avec excès. Avec excès.