Mötley Crüe, LE groupe estampillé 80's par excellence. Kitsch blâmeront certains, fun argueront d'autres, mais une constante, Mötley Crüe a été le groupe d'une époque et a influencé bon nombre de groupes, même si ceux-ci ne l'avoueront pas facilement. En 2001 est sortie, aux USA, une biographie sur le groupe, écrite par Neil Strauss (du New York Times); le livre deviendra un best-seller outre-Atlantique tout comme en Angleterre. Camion Blanc se charge de la traduction et c'est donc 7 ans plus tard que sort cette biographie d'un des groupes mainstream les plus déjantés des 80's.

Tout d'abord, une précision qui a tout de même son importance, en me lançant dans la lecture de ce livre de près de 600 pages, Motley Crue n'était pas (et ne l'est toujours pas) ma came, mais le coté subversif et la réputation de la biographie ont attisé ma curiosité, fort bien récompensée.

La biographie est constituée des témoignages des membres du groupes (même ex) et de quelques personnes ayant croisé leur vie artistique (producteurs, managers, ...); et l'ensemble des membres se livrent avec, semble-t-il, sincérité et le plus souvent sans épargner leurs compagnons de scène et eux mêmes.

Des débuts miteux à la fulgurante ascension qui fera d'eux des millionaires dopés jusqu'à l'os, totalement inconscients de ce qui se passe autour d'eux jusqu'au dur retour à la réalité à partir des années 90 avec le déclin des groupes heavy / hair / glam métal, le groupe détaille à tour de rôle ces différentes périodes.

Et oui Motley Crue était bien un groupe totalement déjanté, inconscients pour la plupart ; les 300 premières pages se dévorent avec toujours en tête une question « Mais comment font-ils pour ne pas voir où ils vont? »; car leur destinée semble toute tracée : succès, pognon, drogues, overdoses, accidents, ... Et c'est le cas, tous rescapés, les membres racontent de l'intérieur ce que tout le monde imagine : les groupies, la montée progressive dans les doses de drogue (et les drogues elle-mêmes), l'alcool, ... Et c'est là que cette biographie fleuve gagne en intêret, un témoignage honnête sur cette descente en enfer en strass et paillettes.

Car si, dans les 80's, tout réussit au groupe, que leurs rêves les plus fous se réalisent, c'est aussi chèrement qu'ils en paient le prix; accident causant la mort d'un proche, drame familial, ... Et on voit également dans cette course à la destruction les raisons sous-jacentes, souvent venues de l'enfance, qui minent les 4 membres du groupe.

The Dirt n'est pas qu'un simple livre allignant les faits divers, les parties de jambes en l'air, les beuveries inhumaines mais bel et bien l'autopsie (même si pas encore mort!) d'un groupe mondialement connu. Création, débuts, premiers concerts, enregistrements, orgies, explosions dans les charts, tensions internes, séparations, début de l'échec, vie intime et situation toutes plus dingues les unes que les autres : les témoignages n'oublient rien et, sans être fan du groupe, on peut allégrement dévorer les 600 pages du livre.

Et tout de même, le groupe l'avoue lui même, ils ont trouvé une seule personne plus « tarés » qu'eux : Ozzy Osbourne. My God!

Seul regret, la version ricaine est agrémentée de plus de photos et a une pochette façon bouteille de Jack's Daniel bien classe.