Jesse Lacey : Chanteur / Guitariste

Brian Lane : Batteur

Vin Accardi : Guitariste

Garnett Tierney : Bassiste

Tout nouveau? pas tant que cela, formé sur les bases du groupe de post-hardcore The Rookie Lot, trois membres (Jesse Lacey, Brian Lane&Garrett Tierney) rejoint par Vin Accardi forment le Brand New actuel qui existe sous cette forme inchangée depuis de longues années.

Après une démo autoproduite de 4 titres, et une reconnaissance locale sur la scène de Long Island, ces originaires de Merrick (New-York) signent en 2001 leur premier contrat auprès de Triple Crown Records (Northstar, The Dead Hunter). Le premier album, My Favorite Weapon, avec Mike Sapone à la production, est présenté comme un nouveau disque de Pop-Punk racontant les réussites et déboires sentimentaux d’adolescents. Il connaît un succès modéré, mais offre l'opportunité d'une tournée nationale et internationale en ouverture de groupes comme Dashboard Confessional, Taking Back Sunday ou encore Glassjaw.

2003 marque un tournant dans la carrière du quatuor. Déjà Entendu reçoit un bel accueil de la presse, et le groupe s'affirme de plus en plus dans un style Emo en plein essor. Les chansons aux paroles cette fois ci plus noires et réfléchies sont mises en exergue par une alternance de calme et de frénésie musicale qui sera perçue comme la marque de fabrique du groupe. La production soignée de Steven Haigler (Pixies, Local H, Fuel) aidant à cela, le public suit, avec pour récompense, outre l'entrée dans les charts, une belle tournée internationale en tête d'affiche cette fois-ci.

Après un EP, un album de B-sides et un long silence radio, le groupe refait surface mi 2005 pour annoncer sa signature chez Interscope Records (AFI, Dredg, Jimmy Eat World). En fin d'année c’est en studio qu’on les retrouve avec de nouveau Mike Sapone à la baguette (considéré maintenant comme 5eme membre du groupe ce dernier aura depuis ajouté Taking Back Sunday, Straylight Run ou Public Enemy à son répertoire) Après presque une année d'attente, l'album sort finalement le 21 Octobre 2006. The Devil and God Are Raging Inside Me officie dans un registre plus calme, posé, certainement abordable mais surtout indéniablement mature, que ses prédécesseurs. L'adolescence est désormais loin.

Deux ans plus tard, Brand New annonce que le groupe est en pleine session d'enregistrement du quatrième opus. And One Head Can Never Die en sera le nom. Quelques semaines plus tard, sur son site officiel, le désormais quintet le renomme en Daisy. En aout 2009, "At The Bottom", premier single, déboule sur les ondes, suivi un mois plus tard par ledit album. Après quelques concerts et années, Brand New annonce se remettre sur un nouvel opus, mais aucune info ne fuite. Il faut attendre août pour qu'une précommande pour une édition limitée d'un LP soit mise en ligne, sans rien annoncer de plus. Le lendemain, le lien renvoie sur Science Fiction, leur nouvel album, avec une mise à disposition immédiate des MP3s.