Voici la dernière chronique de notre cycle sur le Deathcore australien, cette fois-ci à propos de l'album Warpath de Boris The Blade. Déjà le troisième opus pour eux, après un The Human Hive très convaincant en 2014. Feront-ils mieux ?

Au niveau de la production il y a déjà un énorme plus car le mix est plus équilibré, chaque instrument est bien à sa place et la captation est plus précise à tous les niveaux ce qui fait gagner en compréhension. Gros point positif donc par rapport à The Human Hive dont le mastering laissant à désirer empiétait sur des morceaux de qualité, allant même parfois jusqu'à gâcher des parties par manque d'audibilité. Warpath est d'autant plus agréable qu'il y a également eu un gros travail sur les effets et donc une mise en valeur non négligeable des temps forts, du genre à provoquer une oscillation cervico-nerveuse incontrôlée et terriblement jouissive.

Force est de constater que sur le fond, l'album est également une tuerie. Chacun des dix morceaux, outre la qualité de composition, a une identité propre et une profondeur de lecture ahurissante telle qu'on pouvait trouver sur Insurrection de Molotov Solution. Car oui, les Australiens ne se contentent pas de blaster comme des cinglés, il y a d'ailleurs pas mal de parties en mid tempo qui nonobstant d'être bien pensées, se révèlent délivrer un univers musical impressionnant et donnent un cachet particulier. Difficile de parler de tel ou tel morceau plus qu'un autre car chacun regorge d'une foultitude de détails sur lesquels on mériterait de s'arrêter.

Qu'il s'agisse de la piste de mise en bouche Warpath, jusqu'à Solace, ultime morceau, il n'y a que d'excellentes chansons. Il arrive de temps à autres qu'un passage ou un autre fasse penser subrepticement un groupe, comme par exemple Gojira sur Misery (sur laquelle figure CJ McMahon de Thy Art Is Murder), Benighted sur Devastator, Molotov Solution sur Omens, No One Is Innocent sur Backstabber, ou Mudvayne sur Nihilist mais ce ne sont que des allusions temporaires, peut être fortuites. Vous aurez d'ailleurs remarqué que ces évocations sont pour le moins variées, et c'est précisément cette richesse stylistique qui fait de Warpath une œuvre vraiment très complète et complexe.

Complexe certes, mais également accessible. Après une première écoute le plaisir est déjà présent car comme énoncé précédemment, la production et les effets favorisent une immersion rapide. Il y a également pas mal de mélodies identifiables et qui restent marquées comme sur Elixir ou Paralysed, des breaks mémorables comme sur Thorns, et des moments de sauvagerie intense comme sur Devastator. La construction des morceaux et le talent de composition, eux, donnent une intensité terrible à l'ensemble. Le seul "défaut" de cet album, est qu'il laisse un goût de trop peu.

Si vous êtes fans de Deathcore ou simplement de bonne musique, c'est un album qu'il vous faut avoir. Tout est présent et rien ne vient perturber l'écoute, Profondeur, intensité, finesse, autant dire qu'avec Warpath, Boris The Blade tranche un grand coup.

Devastator, Paralysed, Backstabber ...