Après un Heavy Breathing qui les a révélés, les Américains enchaînent avec un second opus nommé Sentenced to Life (Condamné à vivre). La vie est-elle devenue rude à ce point qu'elle en devient une condamnation pénale ? Black Breath en fait-il trop sur ce coup ?

Stylistiquement on reste dans un registre similaire au précédent album, gorgé d'une multitude d'influences, véritable fusion interne metallique. Black Breath, c'est un peu le Limp Bizkit du metal par le metal et avec le metal. Y comprendre ici hardcore, thrash et death. Espérons qu'ils ne feront pas à la musique des années 2010 ce que Limp Bizkit a fait à celle des années 90, et j'en connais au moins un qui sera d'accord avec moi la dessus. Comparativement avec Heavy Breathing, qui aussi bon qu'il est sonne comme pas mal d'autres albums, on a quelque chose de beaucoup moins mainstream dans sa production, plus personnel et surtout adapté aux besoins des chansons qui le composent. Sentenced to Life est très lourd, aussi bien dans ses inspirations, ses rythmes et ses thématiques abordées. En témoigne le marteau de la pochette fracassant le plexi. C'est donc tout naturellement que la basse, très vrombissante, est très présente dans le mix et que les guitares elles-mêmes sont très mid dans l'esprit et ronflent de leur son saturé. Il suffit des premières notes de Home of the Grave, petit bijou, pour se rendre compte de la lourdeur globale et de l'ambiance pesante ainsi créée par le parti pris de ce mix.

Vêtue de noir, nimbée de sang, ensachée de haine, telle est l'ambiance de Sentenced to Life. Des textes pétris de noirs, tant du pessimisme résultant d'une vie dévoyée de désespoir que de l'héritage hiératique de spectres du passé emprisonnant jusqu'à l'existence même. Extraits : "Life is a prison where death is the key" - Home of the Grave "On their knees before the cross they shame the son of god' - Mother Abyss. C'est dans ce contexte narratif, emprunt d'amertume et mêlé au désespoir que vient se caler une musique à la dimension dramatique, parfois même tragique. Jouer sur les impressions plus que sur de la mécanique brute, c'est un autre atout de cet album. On passera ainsi de la colère, au désespoir puis à la tristesse tout au long d'écoute. Vers le début, les morceaux sont rugueux et sont clairement là pour expier un sentiment de haine, puis progressivement, alors que les textes eux aussi glissent de l'animosité vers le découragement, la musique transmute cette aigreur en contrariété. Ce changement de cap s'opère sur Endless Corpse, autre morceau très réussi. Finalement, Obey, ultime piste vient clôturer de ses acres arpèges ce torrent d'émotions dans une douleur presque tangible.

La vie est elle une condamnation ? Telle est la question ici soulevée, et pas mal d'arguments sont apportés par Black Breath dans leurs paroles tout au long des chansons pour tenter d'y répondre. Une chose est sure cependant, Sentenced to Life est un must have dans une collection et saura trouver sa place chez toute personne que la fusion des genres ne rebute pas.

