Nouveaux venus dans les rangs du label fondé par Lee Dorrian (Napalm Death, Cathedral, With The Dead) à la fin des années 80, les Californiens de Beastmaker font particulièrement couleur locale avec ce premier LP à la pochette identifiant immédiatement les terres musicales arpentées par le trio. Une fois l’album lancé, tous les ingrédients d’un Doom-Stoner-Psyché teinté d’occultisme sont là : les cloches, les riffs sabbathiens, le chant embrumé, les textes habités par un Mal omniprésent et par la magie noire…Si le nombre de groupes empruntant cette voie augmente chaque semaine à vue d’oeil, le fait d’y voir le tampon Rise Above, référence en la matière, pouvait cependant laisser présager d’une formation ayant suffisamment de talent pour ne pas simplement recracher de façon stérile les groupes qui l’ont marquée (Black Sabbath, Pentagram, Witchfinder General…mais aussi Slayer, Metallica ou la NWOBHM).



Lusus Naturae (que l’on pourrait traduire par « phénomène de foire ») n’a peut-être pas l’originalité d’une femme à barbe ou de frères siamois, mais il envoie cependant son lot de tubes particulièrement efficaces, parfaitement interprétés et produits. Dès l’entame, Beastmaker démontre sa capacité à cracher du riff au mètre tout en affichant une volonté de rester direct et efficace grâce à des morceaux ne dépassant que rarement les 4 minutes 30.

Clouds in the Sky annonce la couleur, sombre et inquiétante ("Chaos is what he needs, planting his evil seeds"), mais que le chant de Trevor William Church, l’un des points forts de cet album, parvient à éclaircir en y instillant une énergie certainement héritée du goût du bonhomme pour le Heavy Metal. La misanthropie assumée d’un Electric Wizard, autre groupe dont on ressent l’influence majeure sur Lusus Naturae, n’a pas sa place ici. Les puissances démoniaques sont partout (Eyes Are Watching, Skin Crawler), mais elles sont combattues avec un peu plus de légèreté, nous rappelant autant la trilogie Evil Dead que l’âge d’or de la Hammer. Beastmaker varie la cadence (le très réussi You Must Sin, l’imparable Mask of Satan) pour toujours revenir, quoiqu’il arrive, vers le Doom des origines (Burnt Offering, It, The Strain). La pincée d’originalité présente sur le disque est à aller chercher dans des morceaux comme Find The Stranger ou Lusus Naturae, compositions plus ambitieuses qui laissent penser que le trio a la capacité, s’il le souhaite, de se diriger vers un Doom à la fois plus « progressif » et « grungy », tant la deuxième partie du morceau-titre invoque le fantôme de Layne Staley, regretté chanteur d’Alice in Chains.



Beastmaker synthétise ses influences sans se laisser écraser par leur poids et en extrait la matière d’une musique faisant le lien entre les époques. Même si l’ensemble ne surprend pas vraiment, la fraîcheur qui en émane et le potentiel que l’on devine chez les natifs de Fresno suffisent à faire de Lusus Naturae l’un des meilleurs albums du genre en ce début d’année 2016.





Le groupe était à Paris le 15 avril en première partie de Blood Ceremony. Le compte-rendu du concert est à lire ici.