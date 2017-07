Biographie Formé en 2013 et originaire de Lille, Barque est un quatuor oeuvrant dans une base Hardcore mélangée à pas mal d'autres styles. Un premier EP, Coffin Cutters, sort fin 2016. Chronique 4 / 5

0 commentaire

Coffin Cutters ( 2016 ) Barque n’a aucun lien avec Charon, si ce n’est une noirceur ambiante presque poisseuse. Dans un marais stagnant, les Lillois se lancent dans cette première démo Coffin Cutters.

Face à The Necromancer, Coffin Cutters sonne moins Screamo, beaucoup plus Blackened Hardcore. On y retrouve d’ailleurs l’intensité de Nine Eleven sur « Torments », le rythme très Hardcorisé via « Absalom » et surtout une parfaite entrée en matière sur « Path Of The Hierophant ». Barque sait mener la sienne, et les cassages de nuques sur « Betrayed Monarch » ne feront que le confirmer. Car au-delà de ce Blackened Hardcore, l’ambiance du disque et la qualité de composition fait que l’ensemble est d’une stabilité à toute épreuve, posant sa base instrumentale comme une pile de parpaings à même le sol et à chaque fois pour quelques brefs instants. Pour preuve, la démonstration de force de « Torments », qui arrive à bénéficier d’une lisibilité sonore parfaite, tout en faisant bloc massif sur plus de trois minutes.



Coffins Cutters s’acclimate donc à ces ambiances Hardcore mixant un zeste Black à la globalité. L’ensemble est plutôt cool et s’inscrit dans une veine qui a le vent en poupe depuis plusieurs années, entre Birds In Row ou Sect, mais dans le haut du panier avec seulement cinq titres. A écouter : Torments Torments