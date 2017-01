Avenged Sevenfold est un groupe qu’il est de bon ton de détester. Groupe ultra looké, très à la mode et connaissant un succès retentissant dans le monde entier : voilà autant de raisons utilisées par certains pour baver sur un groupe…. Alors imaginez quand elles sont réunies !! Sauf que, en ce qui concerne Avenged Sevenfold (A7X), il y a un élément qu’il est indispensable de prendre en compte: le groupe a toujours pondu des albums extrêmement bien léchés.

Ayant pris soin de bien digéré l’ère Nightmare, le précédent disque du groupe et premier sans son défunt batteur, Avenged Sevenfold s’est reconcentré sur lui-même. Il a notamment mis fin au partenariat avec Mike Portnoy (ex-batteur de Dream Theater, maintenant dans Winery Dogs) pour recruter un batteur tout jeune et surtout inconnu : un batteur qui serait totalement au service d’A7X et de sa musique.

Clairement Hail To The King poursuit l’évolution entamée sur Nightmare. Exit donc totalement le côté metalcore des débuts, place à un metal plus traditionnel. Un metal très influencé par le black album de Metallica, et ce à plus d’un titre : dans le son (notamment de batterie), dans les riffs ultra lourd (le riff de This Means War ressemble à s’y méprendre à celui de Sad But True des Four Horsemen), dans l'utilisation quasi-systématique du mid-tempo ou encore dans la structure « straight to the point » des morceaux en couplet-refrain-couplet-refrain-solo-break-refrain.

Evidemment, comme c’est toujours le cas avec Avenged Sevenfold, le tout est très bien composé et arrangé, signe d’un combo qu’on peut évidemment critiquer sur certains points, mais qui reste sérieux et talentueux. Le morceau titre en est un très bon exemple avec son excellent riff et son refrain immédiatement mémorisable. D’autres titres, comme les très efficaces Coming Home (et ses twin guitares à la Iron Maiden ou Shepherd Of Fire, se révèlent également très énergiques. De même, et là encore le groupe va s’attirer les foudres des puristes, les ballades du disque sont bien foutues, notamment Crimson Day, idéalement placé en milieu de disque pour marquer une respiration.

Il faut également reconnaître une chose : c’est souvent plus difficile de faire des titres directs, à l’apparence simple mais néanmoins très fouillés, que d’empiler des riffs sur des morceaux à rallonge. Ici, A7X affiche une certaine simplicité, une volonté d’aller directement à l’essentiel de ses compositions et la pari avait ses risques.

Alors certes, la place qu’occupe le Metallica de 1991 sur le disque pousse à l’interrogation. Certains parleront de plagiat pur et simple (Robb Flynn de Machine Head ne s’est par exemple pas gêné pour chambrer ouvertement le groupe sur Internet), d’autres mentionneront, comme ça été fait à l’époque pour Metallica lorsque le Black Album est sorti, une certaine maturité. Dans tous les cas, Avenged Sevenfold suit avec Hail To The King une évolution plutôt étrange. Parce que là où la plupart des groupes se départissent de leurs influences au fur et à mesure du temps, A7X fait exactement l’inverse. Plus le groupe grandit, plus l’influence de Metallica se fait présente. Ceci dit, comme d’habitude, ça reste très bien fait. On aurait simplement aimé une pointe d’originalité en plus de la part d’un groupe qui sort quand même là son sixième album…

Hail To The King, Coming Home, Shepherd Of Fire