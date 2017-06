Biographie Fondé en 2011 à San Diego en Californie, Ascended Dead compte plusieurs membres de formations plus ou moins reconnues de la scène Metal underground comme Funebrarum, Invocation War ou Necrosic. Le groupe sort une première démo puis un EP, Arcane Malvolence, sorti chez Blood Harvest. Après deux compilations, c'est chez Dark Descent que Abhorrent Manifestation voit le jour en 2017. Chronique 15 / 20

Abhorrent Manifestation ( 2017 ) Soyons très honnête, nous ne connaissions rien de Ascended Dead avant de découvrir leur premier album, n'avions même jamais posé une oreille sur leurs démos ni même l'EP qui le précédait. À peine savions-nous que le batteur de Funebrarum participait à l'aventure et c'est tout. Mais la magie Dark Descent a une fois de plus opéré et nous voici en train de poser une oreille sur ce monstre dopé de son artwork, particulièrement réussi.



Techniquement parlant, ces Californiens jouent du Death Metal que l'on rapprochera de ce que peuvent nous offrir Incantation ou, de manière assez peu étonnante, Funebrarum. La véritable différence se situe dans le rythme qui va nous être imposé sur ces dix titres qui (à une exception près, on y reviendra plus tard) n'offrent aucun temps mort. Les riffs nous plongent six pieds sous terre, les blasts s’enchaînent sans faiblir et les seuls instants de répits sont offerts par des larsens d'une seconde présents à la fin de quelques pistes. Et comme Ascended Dead n'apprécie pas la demi mesure, ils ont tout simplement opté pour un chant que l'on définira en usant de l'adjectif « carnassier », à mi-chemin entre le growl, la possession et le besoin de dévorer les âmes de toute personne ayant l’outrecuidance de se lancer dans l'écoute de leur disque.



Face à une telle cadence extrémiste, on se retrouve un peu ballotté par les compositions, en proie à l'incompréhension. Et celle-ci s'accentue quand « Dormant Souls » débute, suspension complètement acoustique au milieu de ce marasme Death Metal qui revient à la charge sans tenir compte une seule seconde de ce qui vient de se passer. Abhorrent Manifestation est une véritable épreuve de force, de la part du groupe mais aussi pour l'auditeur qui devra supporter cette descente harassante mais qui en vaut la peine. En ce sens, Ascended Dead se rapproche particulièrement de nombreuses formations des années 80 et 90 qui ne cherchaient qu'à pousser dans ses retranchements la musique. A écouter : C'est un bloc, donc du début à la fin. C'est un bloc, donc du début à la fin.