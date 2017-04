1987, à Oslo, en Norvège, Steinar "Sverd" Johnsen, Jan Axel "Hellhammer" Blomberg (Mayhem, Thorns, Dimmu Borgir et tant d'autres) et Marius Vold (Thorns) créaient Mortem, groupe de death et enregistrent une demo sur un obscur label français, Putrefaction Records. Ce n'est qu'en 1990 que les trois compères décident de changer de patronyme en même temps que d'orientation musicale, pour devenir Arcturus, groupe de Black Metal parmi les plus créatifs de la scène. C'est à cette époque que paraît My Angel, leur premier EP. Marius quitte le groupe peu après et en 1993 arrivent au sein du groupe le chanteur de Ulver Kristoffer "Garm" Rygg et le guitariste Thomas "Samoth" Haugen. Avec ce line-up, le groupe enregistre un second EP, Constellation, publié sur la label Nocturnal Art de Samoth cette même année, toujours dans une veine atmosphérique. Le guitariste, rattrappé par des soucis avec la justice norvégienne (incendies d'églises) , puis très pris par ses projets parallèles, en particulier Emperor, quitte le groupe en 1994.

Le premier album du groupe sort en 1996, il s'agit de Aspera Hiems Symfonia, qui regroupe 4 nouvelles compositions et les 4 titres de Constellation. Le guitariste et le bassiste de Ulver, à savoir Knut Magne Valle et Hugh "Skoll" Mingay les rejoignent par la suite. En 1997, le fabuleux La Masquerade Infernale enfonce le clou. Pour l'occasion, le groupe fait appel à un quatuor à cordes, soigne des ambiances théâtrales, fait référence à la littérature, utilise aussi le piano pour créer une ambiance magique rarement entendue sur un disque de black metal. Arcturus s'impose comme un groupe réellement novateur et respecté ce que vient confirmer Disguised Masters, recueils de remixes, expérimental et assez étrange en 1999. Le groupe tourne et récolte les fruits du succès avec une popularité grandissante. Mais il continue de s'entourer de mystère et de rumeurs de split, et c'est avec soulagement qu'on apprend la sortie de The Sham Mirrors en 2002, excellent musicalement quoiqu'un peu plus moderne, sorti sur leur propre label Ad Astra. Garm quitte malheureusement le groupe en 2003, pour mieux se consacrer à Ulver, provoquant une certaine inquiétude.

Oyvind Haegeland (Spiral Architect) le remplace pour des concerts très réussis ou le sens de la mise en scène de Arcturus fait merveille, mais à son tour il abandonne le micro. C'est finalement Simen "ICS Vortex" Hestnaes (Borknagar, ex-Dimmu Borgir) qui assure les voix sur Sideshow Symphonies, nouvel album en 2005, que bien des fans jugent décevant comparé aux productions du groupe jusqu'alors, même s'il reste dans le haut du panier des sorties actuelles. Le groupe entreprend un tour européen et réalise un DVD lors du Solstice Sonic Festival, nommé Shipwrecked in Oslo, puis vient la séparation pour Arcturus en 2007. Après plusieurs rumeurs de reformation au début des années 2010 la Norvégiens reviennent enfin courant 2012 avec notamment une prestation au Hellfest, puis à Londres fin 2013. Il faudra attendre 2015 pour un nouvel opus, le bien nommé : Arcturian. Le combo compte toujours dans ces rangs Jan Axel "Hellhammer" Blomberg et Simen "ICS Vortex" Hestnæs.