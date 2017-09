Anubis Gate fait partie de ces groupes infaillibles, qui ont jusqu’à présent défini comment la facette mélodique du Metal Prog devrait sonner. Alignant les albums sans-faute, repoussant la complexité pour délivrer des morceaux intégralement efficaces, à la technique indéniable mais pas imposée. Cette virtuosité toute en suggestion, les mélodies prenantes, et l’émotion des chanteurs successifs (surtout les deux derniers) ont su donner aux Danois des lettres de noblesse largement méritées. C’est donc plein d’attente mais relativement confiant qu’on attaque l’écoute de Covered In Black, le septième album du groupe.



Autant dire que cette confiance va très vite s’ébranler, en moins d’une écoute complète.



Le combo avait prévenu : sans être un concept-album, l’opus est articulé autour d’un thème : la noirceur. L’aspect sombre du genre humain qui pousse certaines et certains dans les derniers retranchements animaux dont notre espèce est capable. Un disque qui aborde la dépression, les tueurs, les psychotiques, et tout un tas d’autres joyeusetés. Bien entendu, la musique d’Anubis Gate s’en retrouve impactée, elle aussi plus obscure que jamais. Sans s’être transformé en un groupe de Black dissonant, le quatuor a franchement assombri son jeu, et ce sur la quasi-intégralité de Covered In Black. Si on s’en trouve déconcerté au début (dès l’intro de Psychotopia, on a l’impression de s’être trompé de disque : le riffing syncopé fait presque penser à du Fear Factory, jusqu’à ce que la voix d’Henrik Fevre nous redonne quelques repères), on finit par se rendre compte que derrière ce masque de boue et de sang séchés, se cache bel et bien Anubis Gate. Les mélodies sont là, toujours accrocheuses mais discrètes, techniques mais fluides, tout est simplement plus lugubre, l’ensemble sonne plus brut, plus acéré, moins concilient à se laisser dompter. Parfois même, cette évolution semble forcée, comme si le groupe s’était absolument mis en tête d’avoir cette approche plus dure, quitte à le faire un peu maladroitement par moment (lorsqu’on semble enfin comprendre où va The New-Delhi Assassination elle transite abruptement sur The Combat, Too Much Time contient (ironiquement) des longueurs inutiles, le refrain de The Combat semble mal tomber, comme si chacun jouait dans une métrique différente). Il est quand même force d’admettre que la plupart du temps, cette nouvelle tournure est bien emmenée et contrôlée (Psychotopia avec ses cordes, notamment), mais l’exercice n’en reste pas moins déstabilisant. Les musiciens ont aussi ajouté des influences moyen-orientales dans les bien nommées The New-Delhi Assassination et Operation Cairo, qui se conjuguent étrangement avec l’ambiance noire de l’album, ajoutant à la confusion générale. Quant à la triplette Black, Blacker, Blackest, qu’on attend comme des pièces maîtresses de cette livraison, on ne retiendra que la première piste pour son côté franc et direct ; les deux suivantes s’embourbant dans la mélancolie et diminuant l’impact de ces morceaux qu’on aurait souhaité plus emblématiques de Covered In Black.



Au chant, Henrik Fevre s’en sort étrangement à la fois mieux et moins bien qu’auparavant (pour rappel, le bassiste-chanteur ne s’occupait que de la quatre-cordes jusqu’à 2011 et a très agréablement surpris par ses capacités vocales sur Anubis Gate et Horizons). On notera à la fois une grande maîtrise de ses montées aiguës (le refrain de Blackest, le pont au trois-quarts de Operation Cairo, les couplets de The New-Delhi Assassination) mais aussi des prises de risques vers un chant légèrement plus hargneux, crié (Too Much Time). Malheureusement, on aura aussi du mal à excuser certaines fébrilités (le « in vain » du premier couplet de A Journey To Nowhere, l’intro de Blackest). Au final, ce chant est à l’image de l’album : reconnaissable mais poussé hors de sa zone de confort, offrant quelque chose de nouveau, de plus sombre qu’à l’accoutumée, parfois au prix de tâtonnements hasardeux mais globalement réussis et intéressants, après un temps d’accoutumance.



Anubis Gate livre ainsi, et pour la première fois, un album qui n’est « que » bon. S’il existait bien un groupe qui n’avait pas besoin d’expérimenter tant leur recette faisait systématiquement mouche, c’était eux. Tenter de nouvelles choses est forcément tout à leur honneur, d’autant plus que la couche de cendres qui enveloppe Covered In Black est un ajout relativement réussi. Mais on remarque les défauts d’autant plus que les précédents opus étaient parfaits, on ne peut s’empêcher d’être inconsciemment réfractaire à ce changement tant les albums passés étaient irréprochables dans le style « Prog simple et émotif ». Avec ce nouveau cru, les Danois perdent un peu de cet aspect « facile d’accès en restant Prog » à cause de la noirceur de l’album. A recommander pour les fans d’Evergrey par exemple, mais pour les afficionados de Prog moins « dark » (Queensrÿche ou de Fates Warning par exemple), tentez plutôt votre chance sur Anubis Gate ou Horizons.



Psychotopia, Black, The Combat, A Journey To Nowhere