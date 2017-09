Anti-Flag est un groupe originaire de Pittsburgh, ils se font connaître en 1993 en jouant sur une radio locale. A cette époque, Anti-Flag était formé de Justin Sane, Andy Flag et Pat Thetic. Le nom groupe contient une faute puisqu’il n’y a normalement pas de tiret, mais ils choisirent de le garder après s’en être rendus compte. Ils sortent plusieurs albums dont North America Suck et un split avec God Squad. En 1996 parait l'album Die For The Government dont ils vendent 20000 copies. En 1997, ils font la première partie de UK Subs, The Exploited et Circle Jerks ainsi qu'une tournée sur la côte Est qui fut marqué par le départ d'Andy Flag qui sera par la suite remplacé par Chris Head et Chris #2.



L’argent récolté avec la sortie de Their System Doesn't Work For You en 1998 leur permet de fonder leur propre label, A-F Records, sur lequel ils sortiront A New Kind Of Army un an plus tard. Anti-Flag rejoint en 2000 le label Fat Wreck Chords sur lequel sort l'album Underground Network en 2001, développant un style plus mélodique comparé au punk/hardcore plus old school de leurs débuts et voyant le bassiste Chris#2 partager davantage le micro avec Justin Sane. Fin 2001, ils rentrent en studio pour enregistrer Mobilize, EP composé d’inédits et de morceaux live, qui débarque en 2002 sur A-F Records. L’année 2002 sera aussi l’occasion d’enregistrer un split avec Bouncing Souls.



Le groupe livre son opus le plus engagé l’année suivante, intitulé The Terror State et montrant un enfant-soldat sur la pochette. Anti-Flag a toujours été politiquement engagé, d’autant plus fortement avec l’arrivée de George W. Bush à la présidence des Etats-Unis. Ils furent parmi les premiers à s’insurger contre la guerre en Irak, ce qui leur vaudra une mauvaise réputation dans la société américaine et des difficultés dans la distribution de leurs albums ainsi que dans la programmation des salles de concert sur le sol de l’Oncle Sam. Il est reproché au groupe son manque de patriotisme, leur nom n’arrangeant pas les choses. Ils déclarent malgré tout ne pas être anti-américain, mais simplement en désaccord avec la politique du pays.

Leurs prestations sur scène de la tournée promouvant The Terror State seront compilées et formeront le dvd live, Death of a Nation, paru en 2004.



La signature d’un contrat avec la major RCA marque un tournant dans leur carrière car cela divise les fans et engendre de nombreuses critiques à leur encontre. Ils déclarent avoir choisi cette option pour permettre à un maximum de gens d’avoir accès à leur musique. For Blood and Empire sort en 2005 et montre Anti-Flag toujours aussi engagé et enragé face à Bush et aux néo-conservateurs. Un incident tragique au sein du groupe (la sœur de Chris#2 a été assassinée) amène la sortie d’un nouvel EP (contenant de nouveau des inédits et des titres live) dont les fonds seront versés à une association : A Benefit For Victims of Violents Crimes.

The Bright Lights of America voit le jour en 2008, produit par Tony Visconti (célèbre producteur de David Bowie).

Suite à un accueil mitigé de la part du public et à une volonté de revenir à un environnement qui leur convient plus, Anti-Flag retrouve en 2009 le monde des labels indépendants en signant chez Side One Dummy afin de sortir The People Or The Gun, album avec lequel le groupe retrouve le punk-rock qu'il avait abandonné avec Bright Lights Of America.